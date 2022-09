As Causas. Irresponsável, falhados e tontos

Este não é um texto que me faça feliz. Mas não tenho como não juntar a irresponsabilidade de uns (BE, PCP e PSD), com o falhanço lamentável de outros (PS) e as tontices que campeiam no Ministério da Saúde.

PSD: UMA CRIANÇA BIRRENTA?

O PSD apoiou o BE e o PCP sobre o velho tema do NB. Votaram em comum para que saísse do Orçamento para 2021 o compromisso de que o Fundo de Resolução pudesse transferir para o NB um valor de cerca de 476 milhões de euros, nos termos previstos no contrato de venda à Lone Star, assinado pelo Governo do PS em finais de 2017.



O PSD admite apoiar um orçamento retificativo se uma auditoria do Tribunal de Contas, que o Governo aceitara fazer, concluir que a venda de NPLs (empréstimos em incumprimento) está correta e que a capitalização dever ser feita nos termos contratuais.



Em minha opinião esta foi uma decisão populista e irresponsável. E muito perigosa. É verdade que o Primeiro-Ministro, entalado pela pressão do BE, tinha afirmado um disparate idêntico há meses em relação a uma prévia auditoria da Deloitte. Mas o Ministro Centeno, com ou sem o acordo ou o conhecimento de Costa, mandou transferir na mesma o valor contratual.



É também verdade que em 2017, o Primeiro-Ministro – de má fé, por ingenuidade e incompetência, por ter sido enganado, ou num misto das três hipóteses – chamou a si os louros da venda do NB, e cito, assegurou que “não é concedida qualquer garantia por parte do Estado ou de qualquer outra entidade pública” e afirmou que a venda “não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes”.



E isto é tanto mais grave quanto não podia desconhecer que era mais do que provável que teriam de enfiar 4 mil milhões de euros no NB ao longo de 4 anos!



Não conheço o conteúdo do contrato de venda, mas conheço bem este tipo de contratos, ao fim de mais de 40 anos a exercer a profissão de advogado.



Estou por isso convicto que nenhum tribunal arbitral que vá decidir um hipotético litígio lerá no contrato que uma instituição estatal portuguesa, ainda que seja o Tribunal de Contas (TC), possa decidir se o contrato deve ou não ser cumprido. E, se assim for, no caso do Estado Português se basear no parecer do TC para não transferir o que contratualmente seja devido, é possível que juridicamente corra um sério risco de ser condenado.



E mais: se o Tribunal de Contas concluir de forma crítica a sua auditoria, não vejo como o PSD poderá mudar de opinião e, por isso, não vejo como a transferência poderá ser feita.

Mas há pior: se o Fundo de Resolução não fizer a transferência, ou mesmo que faça se for preciso capitalizar o NB, não vejo como o BCE vai aceitar esta trapalhada e haverá risco de que anos depois vir a acontecer a liquidação do NB que com milhares de milhões de euros se tentou evitar.



E o risco é sério: vejam o mapa da situação das moratórias de crédito na Europa que revela em 30 de junho (descontando o caso especial de Chipre) Portugal era com a Hungria o caso mais grave, com 22,2% do total do crédito às empresas e famílias em moratória e no valor de mais de 43 mil milhões de euros:

Como é evidente, o escrutínio das decisões do Governo deve ser feito e bem feito, mas havia outros modos de o fazer (por exemplo chegando ao ponto de uma moção de censura ao Governo…)



O BE e o PCP desde sempre que agiram de forma irresponsável, o que já não é notícia. Agora o PSD brinca com o fogo, como uma criança birrenta e incapaz de resistir à pulsão populista. Deus queira que seja verdade a velha frase “ao menino e ao borracho, Deus põe a mão por baixo”…



PS: UM ORÇAMENTO LAMENTÁVEL



O resultado final do Orçamento é lamentável e quanto a isso o PS é o responsável.

O ponto principal nem é, mas já seria suficiente, as alterações que foram negociadas como se de um orçamento do queijo limiano gigante se tratasse e a má imagem que esses regateios de feira provocam nos portugueses.



E nem sequer o pior é que as despesas aumentassem e as receitas reduzissem em muito mais de mil milhões de euros, para além das medidas que vão funcionar como aumento dos custos de contexto para as empresas.



O problema essencial é que, depois de 4 anos de cedência à esquerda radical para trazer o PCP e o BE para o arco da governação, o PS falhou a sua estratégia. O PS perdeu liberdade e encontra-se refém do bem querer de partidos radicais. E estes glaciares ideológicos não se mexem no sentido dos mares quentes, da moderação. Aliás, com os efeitos devastadores da crise económica e social, creio que só radicalizarão ainda mais as suas posições em compita com o Chega.



Ou seja, o PS apostou teoricamente numa bipolarização, colocando à sua direita uma terra de ninguém cheia de minas e armadilhas, cortando todas as pontes para uma estratégia alternativa. Ora, a bipolarização é uma boa organização para o sistema político se duas condições estiverem reunidas: (i) que as duas partes sejam lideradas pelas forças moderadas, e (ii) se os dois blocos tiverem coesão. Não é isso que acontece: (i) quem lidera à esquerda a agenda são as forças radicais, e (ii) não há nenhuma coesão, pois o BE passou decididamente à oposição e o PCP no seu Congresso do fim de semana não poderia ter sido mais claro em informar que ia fazer o mesmo.



Antecipando isto tudo, eu em fevereiro defendera uma solução governativa de salvação nacional entre o PS e o PSD.



O que estamos a viver é a perceção clara de um governo fragilizado e por isso incapaz de enfrentar a crise que se agiganta, como que resignado/desejando uma crise política inevitável.

Quem tiver dúvidas leia as 267 páginas do “Outlook” de dezembro da OCDE (ou ao menos as páginas 230-2 que falam de Portugal). Em resumo:

(i) As previsões tornaram-se mais pessimistas em geral e muito mais pessimistas no caso de Portugal (o crescimento do nosso PIB em 2021 será de 1,7%, não os 5,4% em que o Governo quer acreditar);

(ii) A Europa (área do Euro) vai crescer em 2021 quase o dobro (prevê-se 3,6%) e por isso vamos atrasar-nos mais;

(iii) Em 2022 vamos crescer 1,9% e a Europa 3,3%, e o atraso reforça-se;

(iv) Por isso nem sequer em 2022 chegaremos ao nível do PIB de 2019.

Com este cenário, o governo estar dependente do PCP para sobreviver é um pesadelo objetivo.

A estratégia de António Costa falhou, repito. A tábua de salvação parece ser a tentativa (coxa) de transformar o PS num partido hegemónico com 37% dos votos, acalentado com o sonho mirífico de uma maioria absoluta.



Foi com isso que em 1976 Mário Soares sonhou. E acabou num pesadelo para o PS que ficou fora da área do governo quase 20 anos, com exceção de apenas dois anos de… bloco central.



VACINAS E TONTOS



Na passada semana revelei a minha preocupação com o tema das vacinas para a Covid 19 e os riscos de mais uma vez o Governo falhar. Logo na 5ª feira me deram razão, quando pelo Expresso se soube que a DGS – sob controlo da Ministra, como é evidente – aceitara um plano em que os maiores de 65 anos não seriam vacinados a início.



Em pânico, o Primeiro-Ministro reagiu de imediato e afirmou que “há critérios técnicos que nunca poderão ser aceites pelos responsáveis políticos”. O Presidente da República foi mais direto: “Não há decisão nenhuma, muito menos há uma decisão que seja uma decisão tonta”.



Os spin doctors do Governo de imediato inundaram os “media” com a teoria de que não se sabe ainda se os idosos podem ser vacinados. O que é realmente um argumento muito tonto, de tal modo que não está a ser seguido por nenhum país do Mundo. E foi o próprio PM quem destruiu o argumento.



E tanto assim é que Marques Mendes – dando a mão ao Governo, seguramente que não em desacordo com o Presidente da República - veio informar, como uma espécie de porta-voz oficioso, que os idosos, saiba-se ou não se podem ser vacinados, já estão na primeira linha de prioridade.



Tudo bem, portanto? Não, pois todos os receios que eu anunciara se estão a confirmar.



Mas, ainda bem, os jornalistas começaram a pegar no assunto, não se limitando a papaguear (sem uma crítica) o que recebem como “exclusivo” das autoridades. E deste modo, com escrutínio, talvez se evite que o quase unanimismo dos últimos meses potencie erros e facilite a arrogância.



O ELOGIO



Ao Professor João Duque pelo artigo “Quanto vale um dia”, aqui no Expresso de sábado, no qual estigmatiza a tolerância de ponto decretada pelo Governo para os dias 1 e 7 de dezembro.

Realmente é difícil mostrar um governo com maior insensibilidade quanto à situação do tecido empresarial português e uma maior tolerância para que os portugueses se desloquem pelo País, desde que saiam na sexta-feira ao fim do dia e regressem na 3ª feira de manhã ou mesmo na 4ª feira. Que afirmar isto mereça elogiar João Duque pela coragem e que ninguém tenha dito nada sobre isso é infelizmente um sinal do estado de Portugal.



LER É O MELHOR REMÉDIO



Um texto de Luis Rosa, no Observador de ontem, denominado “Uma vacina contra a incompetência do Governo” como um bom exemplo dos riscos que podem levar ao fracasso da campanha de vacinação. Leiam também o texto da Comissão Europeia de 15 de outubro anexo a esse artigo. E, já agora, o texto do Economist, "Grabbing a cold one", se ainda tiverem dúvidas de que nada foi preparado a tempo por este pequeno país à beira mar plantado.



A PERGUNTA SEM RESPOSTA



Um grupo de empresários da área do turismo e restauração está em greve da fome em frente da Assembleia da República para ser recebido pelo Governo. No Porto está em curso um movimento semelhante. O Governo afirma que só fala com as associações patronais, assume-se que a ARESP e a Confederação do Turismo. Segundo creio, nenhuma dessas entidades foi dar solidariedade a quem não pode fazer greve para fazer ouvir a sua voz.

As perguntas são estas: será que o Governo durante 5 anos nunca falou com nenhuns empresários, mas apenas com as associações patronais? E será que ninguém percebe que a representatividade das associações se mede no terreno social? E será que não percebem que a espreitar por trás desta recusa e indiferença está o Chega?



A LOUCURA MANSA



O presidente da SOS Racismo, Mamadou Ba, disse – e não se arrependeu – que era preciso “matar o homem branco”, citando Frantz Fanon. E alguém comparou isso à freudiana frase “matar o pai”. Será. Mas sendo assim, como definir o que é o “discurso do ódio” que se pretende proibir?



E quem relativiza dislates à esquerda, não percebe que na extrema direita também há muitas frases cheias de simbolismo que também conduziram a mortes e chacinas, por serem também a fundamentação teórica para revoltas, justificadas ou não?

E ninguém percebe que por estes dias – lendo Fanon ou não – se decapitam pessoas por defenderem a liberdade de expressão ou por serem sacerdotes?

Está tudo doido?