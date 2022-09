Portugal e a armadilha da dívida

Quer as recentes declarações do Governador do Banco de Portugal quer o Relatório do Semestre da Comissão Europeia sobre a nossa conjuntura económica vieram destapar o tema tabu dos últimos tempos: a enorme dívida pública portuguesa.

A verdade é que não é por não se querer falar do tema que ele não existe, podendo reaparecer para nos voltar a assombrar.

Recorde-se que em 2011 tivemos de pedir ajuda financeira externa quando tínhamos uma dívida pública que pouco passava dos 100% do PIB. Hoje, já vamos em 135% e parece que não se passa nada. E se pensarmos que a dívida total (pública e privada) representa o valor de 738 mil milhões de euros, o equivalente a três anos e meio de riqueza nacional, então mais preocupados deveremos ficar.

Dir-se-á: mas hoje os juros são quase zero e em 2011 chegaram aos 7%. Pois, hoje o BCE defende-nos e compra dívida portuguesa nos mercados.

Mas, e se a pandemia passa e for necessário subir as taxas juro, revertendo a política do BCE? E se, na sequência da atual crise sanitária, tivermos uma prolongada crise económica e social, a que se suceda a natural instabilidade política?

Será que não voltamos a cair na armadilha da dívida? O tal diabo sempre perto para nos voltar a castigar.

Face ao que nos absorve os dias, a pandemia, não quero parecer pessimista ou Velho do Restelo, mas a realidade é o que é: com a economia em recessão, crescem os gastos públicos, descem as receitas fiscais e cresce a dívida, que alguém mais tarde ou mais cedo vai ter de pagar. Não há “bazucas milagrosas” e a que vier da União Europeia será, basicamente, cofinanciamento e não transferência direta para o nosso Orçamento.

É também por isso que sempre me surpreende o entusiasmo e a leviandade com que, nos últimos anos, se anunciam os empréstimos à República Portuguesa. Expressões como “Portugal vendeu mais dívida com sucesso”, “nova emissão com enorme procura de títulos” ou, ainda, “Portugal regressa hoje aos mercados em grande” fazem, frequentemente, manchetes de aparente otimismo.

Ora, todas estas expressões significam para o português comum que o país está a fazer algo de muito positivo. Significam que, aparentemente, estamos no bom caminho. Estamos a promover, a vender algum produto ou serviço de grande valor e redobrado sucesso.

Mas a realidade é que estamos apenas a pedir mais dinheiro emprestado, precisamente porque não somos sustentáveis, não fabricamos produtos de grande valor acrescentado, não temos uma agricultura de sucesso nem uma economia de serviços que permita alimentar as nossas receitas fiscais, sustentando, por essa via, o Estado.

Dir-se-á que, tal como as empresas e as famílias, também os Estados não conseguem viver sem crédito, para mais agora em plena pandemia COVID. É, em parte, verdade, mas também é verdade que isso deve ser levado a cabo sempre num quadro de moderação e com a inerente capacidade de pagamento dos respetivos custos sem pedir mais para ir alimentando a dívida anterior. Quando essa regra não é tida em conta, ou seja, quando se deixa que a dívida hipoteque o futuro, tudo acaba mal.

A armadilha da dívida assenta assim, em termos simplistas, por um lado, na incapacidade de limitar a despesa pública e gerar recursos próprios e, por outro, no encantamento dos juros baixos.

Esperamos, pois, que, perante todas as urgências e arranjos políticos de circunstância, não se perca de vista o essencial e que, à saída de uma inesperada grande crise sanitária, distraídos com o glamour da Presidência da União Europeia, não nos caia em cima uma crise de liquidez cuja solução volte a confinar-nos à secular divergência com o mundo rico ao qual gostamos aparentemente de pertencer.

Termino, citando Polónio, no Hamlet de Shakespeare: não empreste nem peça emprestado: quem empresta perde o amigo e o dinheiro; quem pede emprestado já perdeu o controlo da sua economia…

* José Conde Rodrigues, advogado e professor universitário