Nos 45 anos do 25 de novembro: Ramalho Eanes, um exemplo inspirador

Há 45 anos, em novembro de 1975, Portugal estava dividido de forma maniqueísta entre os defensores de uma democracia representativa do tipo ocidental, que se mantinham fieis ao espírito original da revolução de 25 de abril de 1974, e aqueles que procuravam desvirtuar esta revolução, radicalizando-a rumo à instauração de um modelo de inspiração soviética. Apesar das eleições para a assembleia constituinte (25 de abril de 1975), o poder não estava centrado no parlamento eleito nem no governo, mas sim no conselho da revolução e na assembleia do MFA.

Era um original sistema híbrido, ou uma democracia formal tutelada na prática por um poder militar revolucionário. Era este, em conjunto com o PCP, que acelerava medidas que a maioria dos portugueses tinha rejeitado nas urnas: nacionalizações indiscriminadas, ocupações apressadas das grandes explorações agrícolas no Alentejo e Ribatejo. Foi uma época perigosa e de excessos, marcada pelo poder de figuras esdrúxulas como o coronel Vasco Gonçalves, ou o major, graduado em brigadeiro, Otelo Saraiva de Carvalho.

Apesar do carisma dos lideres políticos civis, como Sá Carneiro, Mário Soares ou mesmo Álvaro Cunhal, o curso da revolução continuava sobretudo pautado pelos militares. Os radicais tinham já afastado o general Spínola (11 de março), e tentavam continuar a condicionar o presidente da República, general Costa Gomes. O lado moderado contava, entre outros, com Melo Antunes e Jaime Neves, mas procurava um líder evidente, capaz de estancar a radicalização da revolução. Este surgiria na figura do tenente-coronel Ramalho Eanes, comandante operacional do 25 de novembro, golpe militar que impediu a instauração de um modelo político de base marxista.

Ramalho Eanes foi então um herói improvável. Não tinha o carisma de Spínola, nem o instinto político de Costa Gomes, e estava nos antípodas da teatralidade demagógica de Vasco Gonçalves. Mas a sua figura austera contrastou de tal forma com os excessos que acabou por conseguir impor-se. Essa foi mesmo uma das suas grandes virtudes: enquanto todos os outros, políticos e militares, continuavam, compreensivelmente, de cabeça quente, Eanes manteve a frieza e o norte. Não era um político, mas a sua coragem e integridade fizeram dele a pessoa certa para aquele contexto muito particular.

Em 1976, o já general Ramalho Eanes tornou-se num também improvável presidente da República. A sua rigidez não entusiasmava, e a sua interpretação literal da constituição levaram-no a entrar em choque com os principais políticos do regime, como Sá Carneiro e Mário Soares. Mas o seu papel foi essencial. Ramalho Eanes foi o garante da estabilização do regime e, sobretudo, da passagem do poder político dos militares para os civis, formalmente garantido pela revisão constitucional de 1982, que extinguiu o conselho da revolução. Foi esta que possibilitou a definitiva afirmação de um regime civilista e a entrada na maturidade democrática. Significativamente, em 1986 todos os principias candidatos presidenciais eram civis, tal como hoje continua a acontecer.

Ramalho Eanes deixou a presidência da República com 51 anos, ainda com muito para dar à vida pública. Depois de uma incompreensível incursão pela política partidária (PRD), remeteu-se a uma postura discreta e digna, marcada por intervenções pontuais, sempre em defesa da democracia, do civilismo, e de valores humanistas. Tem continuado a dar o exemplo, e mais com ações do que com palavras. A decisão de fazer um doutoramento é também um sinal de não acomodação, e a recusa da promoção a marechal, e da reposição de valores que lhe eram devidos relativos à sua pensão, manifestações raras de abnegação.

A sua austeridade e descrição não o tornam tão lembrado quanto Sá Carneiro ou Mário Soares, mas, aos 85 anos, Ramalho Eanes continua a ser um exemplo inspirador. Nunca será demais repeti-lo que, sem a sua ação determinada a 25 de novembro, a história do 25 de abril teria sido muito diferente, e para pior