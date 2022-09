A sangue frio

Na sexta feira dia 23 de outubro levámos a minha avó às urgências do hospital de Penafiel por causa dos serviços de cardiologia. Na semana anterior tinha passado dois dias nas urgências de Amarante. No primeiro estava a ser montado o hospital de campanha, um dia depois de ter sido decretado o estado de emergência em três concelhos do Vale do Sousa por ele servidos. Coração, diagnosticaram os médicos e abertamente uns diziam, outros insinuavam, que o hospital estava completamente absorvido pela Covid. Nunca foi testada. Transferimo-la, a conselho médico, para os Lusíadas no Porto que não a tratou após ela testar positivo. A CUF Porto não tinha vagas para doentes Covid. O internamento nestes hospitais nunca dependeu do SNS. Voltou a Penafiel, hospital da área de residência. Sexta feira, dia 30 de Outubro, o hospital de Amarante, para onde entretanto foi transferida, telefonou-nos para prepararmos a vinda dela para casa, onde não chegou a voltar. Dois dias depois, a 1 de Novembro, a minha avó morreu no hospital. Tinha passado uma semana.

Depois de alguns meses isolada com uma pessoa que fez 94 anos durante o lockdown, num dos concelhos mais afetados do país, posso falar sobre algumas coisas, não porque as li nas notícias, mas porque as vivi. Longe da propaganda, a vida real foi muito diferente. Obrigada a todos os que ajudaram a suavizá-la. Há outras histórias, esta é a nossa.

Avó – Quando Deus definiu a perfeição foi a minha avó que concebeu.

Passou toda a pandemia isolada com a minha mãe, e muito tempo comigo, no concelho de Felgueiras, um dos mais afetados do país em ambas as vagas. Estar numa terra pequena tem a vantagem da rápida adaptação da economia local e da vizinhança que imediatamente começou a entregar tudo ao domicílio. Acabaram-se as pessoas que trabalhavam em casa, família e amigos só pelo facetime e teletrabalho. Isolamo-nos totalmente. A saúde psicológica e emocional passa fatura. John Cacioppo, falecido neurocientista expert em solidão, constatou que a uns ela não incomoda, a outros perturba ao ponto de se tornar uma patologia. Se o resto se adaptou, os cuidados de saúde não. Desde o início que o excesso de mortalidade por outras causas que não Covid é alto em Portugal e foi negligenciado nos briefings diários. Como fazem os casos de risco quando ir a um hospital é, em si mesmo, o maior risco? Passamos a ser enfermeiras em casa, o acompanhamento médico passou a ser telefónico, a rutina de exames e consulta quinzenais ficou em standby até ao verão. Correu bem até ao dia em que, perante um desmaio e subsequente chamada da emergência médica, a minha avó teve de ir de urgência ao hospital, onde presumimos que ficou infetada. Talvez as pessoas estejam a morrer em casa com um medo justificado .

Testar um idoso e cuidadores, que tentam evitar contactos para não trazerem infeção para casa, é outro desafio. Todos os grupos laboratoriais que têm clínicas em qualquer cidadezinha deste país, durante a pandemia, decidiram só fazer testes ao domicílio em Lisboa e no Porto. Poucas câmaras, juntas, autoridades de saúde disponibilizaram meios de rastreio ao domicílio. Num país onde grande parte dos idosos vive em casa e é perigosíssimo deslocá-los como se faz? No fim de Outubro, por onde andamos, faltavam transportes seguros, carrinhas de apoio domiciliário, testagem imediata nos hospitais, locais de triagem separados, pessoal de saúde, circuitos específicos para doentes Covid e não Covid, planeamento de camas ou repartição de doentes entre hospitais públicos e privados.

Os governos europeus andam há anos a fazer a apologia dos idosos e pensionistas, mas a primeira vez em que tiveram realmente de os proteger falharam redondamente. Isto é relevante para as próximas eleições.

Vale do Sousa – Uma das zonas mais industrializadas do país. As empresas nunca pararam na primeira vaga, o que em parte explicou que o Norte tenha sido uma das zonas mais afetadas, e continuam sem parar na segunda, voltando o Norte a ser a zona mais afetada. Já em Abril se discutiu o problema e se previu que, a manter-se o estado das coisas, a segunda vaga seria igualmente violenta.

Então porque não planeou o governo em conformidade? O mesmo governo que não se poupou em visitas: “o gabinete de António Costa anunciou... que a visita tem por objetivo “sinalizar... a importância da continuidade da produção industrial e da atividade económica, e... a importância da readaptação da produção às atuais necessidades do mercado” feitos a uma economia que nunca parou - “a economia não pode parar”-, na hora de proporcionar às pessoas que vivem e trabalham na região um hospital como retaguarda de segurança, abandonou-os.

Qual é, para além do trabalho, o valor das vidas do Vale do Sousa? Para já, sabe-se que serviram de cobaias. A situação de pressão no hospital Tâmega e Sousa constituiu segundo o secretário de Estado da Saúde, 9 MESES DEPOIS DO INICIO DA PANDEMIA EM PORTUGAL, uma "aprendizagem muito importante".

Grande parte da minha família vive nesta região. Todos, as pessoas dali, eu, neste momento, têm medo de ir parar ao hospital. Vive-se com esta espada em cima da cabeça: morrer de fome por parar de trabalhar ou morrer por ir parar ao hospital.

Em Janeiro, os líderes mundiais foram avisados que a epidemia que tinha começado na China alastraria globalmente. Relatos e fotografias de Wuhan não faltavam. Para não lidarem com as dificuldades escolheram ignorar o aviso, num dos episódios mais macabros da história política recente. Quase desde que começou a primeira vaga, qualquer português sabia que se previa uma segunda, mais grave por acontecer no inverno, época das gripes. Em Setembro já existiam estudos a prever o pico da segunda vaga para o início de Dezembro, desmentindo o argumento do primeiro ministro de que ninguém previa que viesse tão cedo. Os epidemiologistas ouvidos pelo governo calcularam que o pico em Portugal ocorreria na terceira semana de Novembro. Goethe dizia que as pessoas têm pouca imaginação para a realidade, mas aqui não havia nada a imaginar. Para quando tinha o governo tudo preparado? Exatamente o que tinha planeado? A estratégia portuguesa da segunda vaga é a sueca da primeira vaga?

Hospitais de Penafiel e Amarante - O hospital de Penafiel serve mais de meio milhão de pessoas de uma região que inclui Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, os três concelhos onde primeiro começou a vigorar o estado de emergência na segunda vaga da pandemia. Serve 5% da população portuguesa. Ao longo do ano tem a segunda maior urgência do norte do país, depois do São João, mas não tem os recursos de um grande hospital central, tendo um terço dos colaboradores e do orçamento anual do São João. No final de Outubro, tinha o dobro dos doentes covid internados. Era incomportável antes, rebentou com a pandemia.

Quando levámos a minha avó do Porto para lá senti que a levava para a morte. O caos no hospital estava nas notícias e conversas há dias, vi-o no dia anterior e tinha um medo profundo que ela, aos 94 anos, não fosse uma prioridade para tratamento. Garantiram-me que não temos prazo de validade. O cenário era de guerra: ambulâncias em fila, conseguir uma era quase um milagre!, bombeiros para cá e para lá, profissionais exaustos, humanos a fazerem de deuses, os enfermeiros sem mãos a medir, os médicos conscientes de terem o hospital soterrado pela Covid, sem outra saída que não indicarem que, se havia alternativa, o melhor era usá-la porque a possibilidade de infeção era imensa, sobretudo se o doente era de risco. Sentiam-se em Itália . O S. João está também na iminência da rutura https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-11-16-Covid-19.-Hospital-Sao-Joao-fica-sem-capacidade-de-internamento-em-5-diasse-nada-for-feito.

Chegamos ao hospital no dia seguinte ao estado de emergência ter sido decretado na zona, muito pressionado pelos autarcas porque a situação que já era gravíssima, mas o hospital de campanha só estava a ser montado naquele dia e a entrada nas urgências era comum a todos os doentes. Demorou ainda TRÊS SEMANAS até a ministra da saúde visitar o hospital, assegurando que foram assumidos compromissos para garantir meios imediatamente. Quando os autarcas do Tâmega e Sousa pediram um reforço dos profissionais de saúde , a ministra também só então constatou que o mercado não tem gente disponível de imediato, pese nada se ter feito para enfrentar o eterno escândalo em surdina que são os obstáculos à formação de mais médicos neste país ou à sua colocação.

Na zona onde vive a minha avó há, em cada casa, uma filha ou um filho enfermeiro emigrado Reino Unido, comparável à quantidade dos que estavam emigrados em França na minha infância.

Hospital dos Lusíadas – A minha avó fugiu de um hospital público para não ser infetada e foi corrida de um privado por estar infetada.

Essencial é ter uma boa prestação de cuidados de saúde, atualizada, em que investimento público e privado se complementam para a garantir. Que um hospital recusasse tratamento a uma doente positiva, de 94 anos, foi a segunda coisa mais violenta que me aconteceu nestes dias. A situação levou até a que um dos médicos, segundo nos informou, comunicasse o seu desconforto enquanto profissional aos seus superiores. Calculo que ainda maior depois de falar com o chefe das urgências de Penafiel para lhe comunicar a transferência e este lhe ter dito que tinha, naquele momento, a pior urgência do país. A Cuf Porto tinha, entretanto, recusado a transferência por falta de vagas para Covid. Mas, afinal, não tratarem doentes Covid, não era uma questão de condições, de meios, ou de know how porque existia disponibilidade nem de lucro porque a minha avó assumiria as despesas do tratamento. A mesma indignação quando agora leio Salvador de Mello dizer que os privados têm camas disponíveis. É com um misto de revolta e de esperança que vejo estas notícias. Esperança porque ainda podem servir a muitas pessoas. Revolta porque chegam tarde: governo e privados estiveram em guerra, DURANTE UMA PANDEMIA, coisa que ninguém se poupou em esconder-nos e de que ninguém sai limpo, mas muitos saíram mortos. Foi uma guerra, afinal. Pena que o Primeiro Ministro não tenha aplicado ao seu próprio governo e aos grupos privados de saúde o exemplo que viu e defendeu nas PMEs do Norte “a importância da readaptação da produção às atuais necessidades do mercado”.

Existirá um motivo racional para o governo não ter requisitado estes equipamentos logo em Março, para todo o tempo de duração toda a pandemia, mediante compensação por um preço justo? Para doentes covid ou para desviar os doentes não covid. No ifs, no buts, escapa-me a tradução. Há empresas a aguentar embates maiores do que os grupos privados de saúde. E há governos cuja prioridade é servir quem governam e não ideologias. Estupefata, constato que a requisição nestas condições só está prevista nos diplomas do estado de emergência de meio de Novembro e leio que a minuta do acordo ainda está a ser preparada.

Mãe – A minha já cuidou de quatro familiares incluindo, nos últimos 20 anos, da minha avó. Não era profissão, mas é um trabalho completamente absorvente. Leis, estudos e notícias que falam sobre o tempo gasto noutras tarefas que não as profissionais quase só consideram o cuidado dos filhos. Raramente falam do “cuidado dos mais velhos”. Basta ver os diplomas que decretaram os estados de calamidade e emergência ao longo destes meses. Relativamente ao teletrabalho, só o que decretou o estado de calamidade o incluiu como regime obrigatório, quando requerido pelo trabalhador, e caso o idoso tenha uma deficiência ou uma doença crónica – alguém sabe como é ter 90 anos? - e a assistência não possa ser suprida por equipamento social de apoio. A alternativa era levá-los para um lar nesta altura? Do hospital comunicam-me que muitas vezes o cuidador sofre mais que o doente e uma psicóloga telefona à minha mãe. Enquanto escrevo, está a ter uma consulta com um psicólogo pelo telefone. Uma das coisas mais terríveis da pandemia é deixar os doentes sozinhos e enlouquecer a pensar que eles vão enlouquecer por se sentirem abandonados.

O estatuto do cuidador informal em Portugal só foi aprovado em 2019, ainda está em fase piloto e foi precisa uma simplificação do procedimento em OUTUBRO de 2020 porque – mais uma coisa que o governo, ou ninguém, como gostam de dizer, não tinha previsto!, aumentaram os pedidos do estatuto no meio da pandemia!

Dilacera-me saber que a minha avó passou os últimos dias sozinha nos hospitais, e passou por tudo isto perfeitamente consciente do fim que teria. A sangue frio. Via e lia todas as notícias, com as tragédias dos lares e a morte de idosos sempre a abri-las. Esses últimos dias resumiram-se, para nós, a dois momentos: 15h: “olá, sou neta da Maria Idalina de Magalhães, queria notícias e agendar um facetime”. 18.30h: “olá, quem é?” “a minha filha e a minha neta”, depois quase impercetível, depois só respiração com ajuda de tubos de oxigénio e o pior foi quando o telefone não tocou. Agora a vacina está, provavelmente, a chegar, mas já é tarde. Avó, espero que onde estás agora também consigas ler este artigo. Desculpa-nos por não termos feito mais e mais depressa. Amo-te.