A direita, os Açores e o futuro

Os Açores foram a eleições e os Açorianos fizeram as suas escolhas: não quiseram mais um parlamento à esquerda e votaram numa mudança de paradigma político.

Afirmei desde a primeira hora que a solução passaria por Partido Social Democrata, CDS e PPM - que juntos tinham mais mandatos do que o PS - reeditar nos Açores uma nova Aliança Democrática e, a partir daí, conseguissem encontrar entendimentos alargados, que garantissem a viabilidade dum novo governo regional, porque os votos não são dos partidos, mas das pessoas que confiaram neles; e estes tinham a obrigação moral e política de se tornarem úteis para o desenvolvimento da região. Convém recordar que a Iniciativa Liberal demonstrou desde a primeira hora essa disponibilidade.

A escolha recaía sobre três hipóteses: 1- aprovar um governo de direita representado pela Aliança Democrática; 2- viabilizar, por oposição, um governo do partido socialista e trair o seu eleitorado e os Açorianos; 3- criar uma crise política na região, que empurraria os Açores apenas a ter eleições após as presidenciais e acrescentar a isto uma profunda crise social e económica agravada pela pandemia.

Posto isto, a euforia antes de se saber o resultado eleitoral e a imprudência depois do resultado eleitoral encostou o Chega às cordas com esta equação. André Ventura viu-se encurralado, sem porta de saída e se bem se lembram com os deputados e estruturas locais a querem isolar o líder nacional, com demissões no Chega Açores e os eleitos ameaçarem fazer o contrário das indicações nacionais e reclamando para si a autonomia na decisão no futuro dos Açores.

Com esta realidade que se vivia, o que estava em causa, como sempre deveria estar, era o chega que deveria escolher de que lado da história queria estar, se do lado da mudança e da prosperidade ou do lado do socialismo. Até podemos ver como exemplo o que aconteceu na geringonça no parlamento, nesta segunda legislatura as escolhas são livres, sem acordos escritos, sem imposições presidenciais e no momento certo o povo fará a avaliação a todos aqueles que vão dançando de acordo com o que vai dando jeito.

A história não se escreveu assim e de uma coisa simples, complicou-se. Posto isto, preocupa-me tanto se o Chega aprova no parlamento regional um governo PSD/CDS/PPM como se o Chega, na Assembleia da República, vota favoravelmente alguma proposta do CDS. Como o Chega vota ou deixa de votar - seja ao lado de CDS, PSD, PS ou Bloco (e sim, já votou ao lado de partidos de esquerda, como é normal em democracia) - ao seu eleitorado dirá respeito. Não quero com isto dizer que a direita em Portugal deve desvalorizar o partido em causa, pois quem o fizer anda iludido, e por outro lado que isso por si só é um sinal de serventia ou concórdia perante o programa, discurso ou agenda do Chega. Se assim fosse, o partido socialista hoje seria a favor de regimes totalitários, de uma economia estatizada sem iniciativa privada e do controle das vontades e liberdades das pessoas, isto por ter o apoio governativo do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Mas a verdade é que tanto uns como outros, são partidos legais e com mandatos democráticos atribuídos pelos portugueses. Talvez o problema não resida em eles lá estarem, mas antes como lá chegaram e aqui a falta de aliteracia e educação para a política em articulação com o desinteresse pela mesma levam a que isso aconteça, tendo ainda assim a esperança que no futuro isso se altere.

Por outro lado, a direita tem que perceber uma vez por todas que o folclore político não interessa a ninguém, que os portugueses estão fartos do lavar de roupa suja e que apenas descredibiliza a política. Há novelas que apenas servem para alimentar as tricas internas, faz perder o foco do que realmente é importante e que com isso só dão força e razão a quem não interessa.

Este será um momento importante para o País através dos Açores perceber a utilidade dos partidos políticos à direita e se estes estão disponíveis ou não para responder aos portugueses no futuro.

Agora 𝐟𝐨𝐢 𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐜̧𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐡𝐚̃ 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞.