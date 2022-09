As Causas. Cinco infeções e como lutar com elas

Hoje iremos abordar cinco “infeções”: a infeção da Covid 19 em muitos de nós, a infeção da esquerda radical no Orçamento e no PS e a infeção da Direita radical no PSD e no CDS. E também a infeção de Trump no Partido Republicano e da Hungria/Polónia na União Europeia.

Como regra, as infeções instalam-se aproveitando as fragilidades dos corpos recetores. Isso é relevante, não para desculpar quem infeta, mas para contextualizar as infeções e para perceber como pode o organismo reagir e curar-se.

A INFEÇÃO DA AD PELO CHEGA

A predisposição para a infeção chama-se neste caso falta de força anímica, acentuada pela ação de um agente externo.

Era óbvio que Rui Rio não previa o resultado açoriano e, confrontado com ele, a solução pretendida era seguir o modelo que Cavaco aplicou em 2015: indigitação do líder do PS, e ele seria derrotado no parlamento regional; o líder do PSD seria indigitado a seguir e, então, de duas uma: ou o Chega apoiava sem acordo ou ficava a coligação AD em governo de gestão até às eleições que naturalmente ganharia.

Esta era a solução que melhor servia a todas as Direitas: o cordão sanitário mantinha-se e Ventura não alinhava com partidos do “sistema”.

Hoje sabe-se o que se passou: o Presidente da República não queria um conflito e uma crise a encher a sua campanha triunfal para a reeleição. Por isso mandou exigir nos Açores o que se criticara a Cavaco Silva, um acordo que garantisse uma maioria no parlamento regional. E com isso o candidato Marcelo tornou-se na barriga de aluguer onde nasceu a entrada do Chega no arco da governação.

Rui Rio teria podido recusar a exigência, mas temeu que nesse caso Marcelo mantivesse em gestão o Governo do PS. E 24 anos na oposição nos Açores é veneno para o qual a única vacina que os “laranjinhas” aceitavam era montar o cavalo do poder, fossem quais fossem as ajudas necessárias.

Faltou a Rio a força anímica para recusar. Mas não foi só isso: percebeu que, tudo medido, era melhor cometer um erro agora do que ficar amarrado à inviabilidade de o cometer mais tarde, quando for mais importante, em algumas autarquias como Lisboa ou em legislativas.

Pois é disso que se trata. Não é nada provável que Ventura se normalize para entrar no sistema. Como referi há 15 dias, a extrema-esquerda maoísta e trotskista demorou 15 anos (de 1974 a 1989) a chegar a um acordo autárquico com o PS e mais 25 anos (de 1989 a 2015) a um acordo nas legislativas.

Por isso, se e quando o Chega for necessário para tirar o PS do governo nacional (o que com Rui Rio talvez possa ocorrer em 2023 ou antes disso em eleições antecipadas e com outro líder do PSD em 2027), o Chega continuará a ser – e a querer ser – tão infrequentável como é agora.

O alarido à Esquerda e em parte da Direita é justificado; mas também é interesseiro. Mas, como todos os alaridos, esgota-se a si mesmo. E se os portugueses quiserem correr com o PS, o Chega de 2020 pode funcionar como vacina para si mesmo.

Veremos o que dizem as sondagens e o resultado de Ventura nas presidenciais para sabermos se a vacina começou a funcionar ou tem de se rezar para que consigamos imunidade.

Do meu lado, sinto-me um dos derrotados, pois estou aqui também para lutar contra populismos, estejam onde estiverem. Mas o que interessa não é o que eu penso e quero, mas o que se passa com o povo de Direita e de Esquerda.

O que nos leva para a segunda infeção, a do PS e do Orçamento pela Esquerda radical.

A INFEÇÃO DO ORÇAMENTO E DO PS PELA ESQUERDA RADICAL

Eduardo Catroga disse numa entrevista a propósito do seu último livro, “quanto mais o processo de decisão económica portuguesa for influenciado por segmentos políticos que são contra a Europa, contra o euro, contra a economia de mercado, contra a produtividade e competitividade, mais o país se atrasa em relação aos outros”.

Portugal está a enfrentar a maior crise de que há memória, desde 1995 que estagnámos no processo de aproximação à média europeia e, por isso, estamos a caminhar para a cauda de Europa.

Como também refere Catroga, “o OE é cada vez mais um instrumento de negociação política entre os partidos e mais conjuntural que estrutural”. E tem razão.

O Orçamento de 2021 devia servir de vacina. Mas não trata disso.

É que a infeção da esquerda radical foi penetrando no corpo socialista. A Secretária geral do PS bem pode dizer “quem quiser ser de esquerda radical, este não é o seu partido”, mas é tarde: Pedro Nuno dos Santos sonha suceder a António Costa, está tudo dito.

E, naturalmente, o Orçamento foi um constante e crescente esforço para conquistar o voto da esquerda radical para evitar a queda do Governo. O BE conseguiu basicamente o que queria, antes de decidir votar contra; e o PCP vai conseguir o que quer, com a ameaça de mudar o sentido do voto.

Esta infeção esquerdista surge menos chocante do que a surpresa da infeção açoriana. Habituamo-nos a viver com as doenças…

Mas, pelo menos para os próximos anos, é bem mais grave para o infetado PS do que a outra para o infetado PSD. E é muitíssimo mais grave para a recuperação do País, no estado de infeção sanitária, económica e social em que se encontra.

Em todo o caso, como António Barreto recorda na sua crónica de sábado no “Público”, estas duas infeções impedem o saudável funcionamento do sistema democrático, pois o PS e o PSD cada vez se vão aproximar mais dos “projetos radicais” de que ficam dependentes.

Tratemos então agora da infeção da pandemia da Covid 19.

A VACINA: COMO, POR QUEM, ONDE?

Neste caso a infeção é mais visível e assustadora. Mas tudo indica que poderá ser resolvida com as vacinas que vão estar acessíveis em 2021.

E, no entanto, há motivos para preocupações evitáveis:

Nos EUA, caso de escola de caos trumpista, desde maio que está em organização a muito complexa operação logística de levar a vacina às populações sob a liderança de um general especializado em logística.

Em Portugal, a Ministra da Saúde anunciou no sábado que tinha criado um “grupo de trabalho interministerial” chefiado por Francisco Ramos. Ele é um economista especializado em administração hospitalar, com permanente carreira de nomeações políticas desde 1981 (ou seja, desde os seus 25 anos). Ele foi membro de 4 governos socialistas e no resto da sua vida geriu hospitais, não tendo experiência nenhuma em operações logísticas.

Mas assumamos que tem experiência e que até seja última coca cola do deserto.

Resta que Marta Temido só agora se lembrou de nomear uma equipa para “definir” esta tão complexa operação logística.

Por isso fazem sentido as perguntas que alguém me enviou:

“E em Portugal?...

… Onde está o equivalente português do general de quatro estrelas americano que está a trabalhar desde maio nesta operação?

… Como se vão financiar os cerca de mil milhões de euros que esta operação vai custar a Portugal (fazendo uma simples extrapolação dos EUA)?

… Qual a composição da task force portuguesa e onde está baseada?

… Qual o objectivo de distribuição diária de vacinas no pico?

… Onde está o plano? Não deveria ser público?

… Onde está(ão) o(s) estrangulamento(s)? Está na vontade dos portugueses serem vacinados, como acontece nos EUA? Qual a percentagem de portugueses que dizem não querer ser vacinados? Essa percentagem, está a subir ou a descer?

… Onde está o equivalente da FedEx para fazer a distribuição e onde estão os locais de armazenagem de ultra frio (-80ºC, para o caso da vacina da Pfizer)?

… Onde estão os planos de segurança de toda a operação? Estão as forças armadas preparadas?

… Onde está a lista de locais para administrar a vacina?

… Onde está o sistema informático global de gestão da operação? E conseguimos fazer trace back de cada vacina?

… Onde está o responsável pela formação de quem vai administrar as vacinas? Já há um plano de formação?”

Mas há mais. Para lutar contra uma infeção é preciso estratégia e planeamento. Para isso é preciso conhecer a realidade. Esta semana deu mais alguns exemplos de que isso não tem acontecido o que não prenuncia nada de bom para a vacinação Covid.

QUATRO MAUS EXEMPLOS PANDÉMICOS

Como ontem lembrou o Polígrafo da SIC, em 18 de outubro o Presidente da República disse-nos, na presença da Ministra, que “haverá vacinas [da gripe] em número suficiente para todos aqueles que queiram vacinar-se”, e no mesmo dia o Secretário de Estado afirmou na habitual conferência de imprensa que “toda a gente vai ser vacinada”.

Mas em 13 de novembro a Ministra confessou que não será assim. E no passado sábado explicou a razão (médicos e outros desta vez quiseram vacinar-se) e confirmou que parte dos grupos de risco não conseguirá vacinar-se.

Segundo exemplo: em 7 de novembro na célebre conferência de imprensa a meio da noite, António Costa mostrou um gráfico onde 68% dos portugueses eram infetados em casa e só 5% se não sabia como tinham sido infetados.

Em 9 de novembro a DGS confirmou: “Estimamos que 68% a 70% das infeções por Covid-19 acontecem em convívio familiar ou social”.

Mas 10 dias depois, na reunião do Infarmed, a DGS (ou alguém por ela) confessou que não sabemos como foram infetados 81% do total (ou seja, só há dados sobre 19% e por isso em casa só sabem que são infetados 68% desses 19%, ou seja cerca de 13%...). Mas no sábado a Ministra revelou em entrevista que tem dados sobre 80%...

Ou seja, não sabem nada, não se importam, avançam com números errados e nem sequer apresentam um “pedidozinho” de desculpas…

Mas o que se sabe (dito pelo INE) é aumentaram as mortes em casa sem assistência em relação a 2019, em quase o dobro de todas as mortes com Covid:

“Desde que começou o surto da Covid-19 em Portugal morreram 77.249 portugueses, mais 8.686 do que no mesmo período dos últimos cinco anos. Destes, 31.124 morreram fora do contexto hospitalar, mais 5.817 do que o registado no mesmo período nos últimos cinco anos. Conclusão: estão a morrer mais pessoas e estão a morrer mais pessoas em casa, o que evidencia medo de ir procurar cuidados de saúde, avança o Diário de Notícias”.

Terceiro exemplo: no dia 20, sexta feira, o secretário de Estado anunciou que havia 477 surtos ativos em escolas. Mas ao fim da tarde o ministério “clarificou” (sic) que afinal eram apenas 68 em creches, escolas e universidades e que aquele elevado número se referia a todos os surtos.

Quarto exemplo: em início de novembro, o Governo culpou (além das famílias) os restaurantes e as lojas comerciais do aumento das infeções; mas uma semana depois, na reunião de 19 de novembro no Infarmed, o que foi dito é que esses locais não são tão perigosos (nos restaurantes só ocorrem

2% das infeções) quanto os outros locais de trabalho, “casas sobrelotadas” e ginásios que até então não eram sequer referidos.

Mas olhemos para factos, com os escassos dados que possuímos: ontem estavam infetados 435 detidos num universo prisional de 11000 detidos e com um total de 100 000 infetados ativos em Portugal. E em 21 de outubro havia cerca de 2000 infetados em lares num total de 100 000 internados. E nesta última data havia 42 000 infetados no total em Portugal.

Se a percentagem de detidos infetados fosse igual à média nacional, esta não seria de 80 000 infetados ativos, mas de 400 000. E, no caso dos lares e para aquela data de outubro, se a percentagem de internados infetados fosse igual à média nacional então não seria na altura 42 000, mas de 200 000.

Ou seja, é óbvio por onde andam mais as infeções… e que o planeamento falhou onde era mais essencial que acertasse.

Vem este exemplo a propósito da estratégia alternativa de que aqui falei há uma semana. É que fui entretanto informado pelo então chefe de gabinete do Presidente da Câmara do Porto, que se montou em Abril um sistema de proteção de lares – contra muitas resistências – que teve enorme sucesso, pois -e cito - “entre março e abril, TODOS os idosos e deficientes e sem-abrigo da cidade do Porto institucionalizados, bem como TODOS os profissionais de TODOS os lares foram testados. E fez-se simultaneamente formação aos mais de 70 lares da cidade. Sempre que encontrado um caso positivo eram TODOS isolados. Os positivos dos negativos. Para tal, criamos duas estruturas de retaguarda. Mais de cem camas na pousada da juventude para negativos e mais de 300 no Pavilhão Rosa Mota para os infetados. Sempre com o acompanhamento médico”.

Tudo isto se perdeu quando algum tempo depois a responsabilidade passou para o Governo.

E o mesmo me foi dito que ocorreu na Madeira.

Por isso e, de novo, a luta contra a infeção pandémica nos passados 8 meses não augura nada de bom para o que aí vem.

A INFEÇÃO ILIBERAL E POPULISTA

O bloqueio que a Polónia e Hungria estão a fazer aos programas financeiros da União Europeia corresponde ao bloqueio do estado de emergência que a Covid 19 provoca.

Os regimes de democracias (porque têm eleições) iliberais (porque as falseiam com desrespeito ao Estado de Direito) são cada vez mais parecidos com as “Ditocracias” que dominam hoje em dia grandes extensões territoriais da China à Turquia, da Rússia às Filipinas e a muitos países africanos e asiáticos. Esse vírus, essa infeção, já está entre nós.

A deslegitimação do processo eleitoral democrático sempre foi o terreno miasmático da pulsão autoritária. Trump está a disseminar essa infeção no Partido Republicano.

Como atacar estas infeções? Voltarei ao tema no futuro.

ELOGIO

Ao Presidente da República pela excelente declaração ao país na passada 6ª feira e por ter chamado a Belém as ministras da Saúde e Justiça por causa do que se passa nas prisões, que repete o que se passa nos lares.

Com este elogio vai a surpresa quanto à presidencialização do regime que revela e que constitui uma violenta crítica ao Primeiro-ministro.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Não há regra sem exceção. Desta vez não proponho leitura, mas que vejam o programa “60 minutos”, retransmitido pela SIC na passada 5ª feira, sobre a preparação dos EUA para levar a vacina a mais de 300 milhões de pessoas, até para ver que um militar americano comunica melhor e com mais convicção do que todo o nosso governo.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Ontem a DGS afirmou que “como para todas as outras vacinas, …, as vacinas [da pandemia] são enviadas para as farmácias”. Mas hoje, alguém a elevado nível de decisão governamental, assegurou-me que a vacinação vai ser feita por equipas que irão a casa das pessoas.

Podem explicar quem fala verdade? Ou será que ainda não se sabe nada… porque só agora começaram a pensar nisso?

A LOUCURA MANSA

O Presidente da República falou a partidos de oposição na passada semana sobre aquilo que – segundo relata o Observador - “considera ser algum desnorte e até divisão no executivo de António Costa sobre a estratégia seguida no combate à pandemia”.

O Governo, claro, desmentiu. Mas tudo isto é uma loucura do Presidente – se for mentira – ou do Governo, se for verdade.