O novo Mário Centeno

1 Em pouco mais de uma semana Mário Centeno conseguiu o feito de embaraçar o Governo de que fez parte, irritar o Bloco de Esquerda com quem andou a negociar durante quatro Orçamentos e enfurecer Pedro Nuno Santos, o poderoso e ambicioso ministro das Infraestruturas e seu antigo colega. Este novo Mário Centeno, agora governador do Banco de Portugal, distingue-se do outro Mário Centeno, ministro das Finanças, por dizer em voz alta aquilo que antes provavelmente pensava em silêncio, mas não dizia, e por fazer aquilo que ontem criticou, ainda que subtilmente, ao seu antecessor.

