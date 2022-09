Diarreia de liquidez

Com a pandemia chegou a aterradora hipótese de um aumento explosivo do desemprego e de uma travagem a fundo do consumo por falta de meios de pagamento. Perante isto, as autoridades monetárias aumentaram massivamente a emissão de moeda, para que pelo menos os Governos não tivessem dificuldade em emitir dívida, que cobriria os défices orçamentais que começavam a detonar. Como na Europa já há anos que estávamos a aumentar a moeda disponível para tentar contrariar os baixos níveis de preços e a anémica recuperação económica, as medidas de política monetária entretanto encetadas trouxeram mais liquidez a um mercado onde ela já abundava. Em suma, despejou-se água no terreno alagado.

