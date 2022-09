A bizarra noção de justiça social de André Ventura

André Ventura tem resposta rápida para quase tudo. São horas e horas de debate televisivo a saltitar entre futebol, justiça e política. Raramente se deixa ficar sem reação. Mas aconteceu na entrevista desta semana na TVI. Foi possível notar uma ligeira hesitação no líder do Chega quando tentava explicar o conceito da sua flat tax de IRS de 15%. Mais precisamente, no momento em que era obrigado a admitir que talvez houvesse quem viesse a pagar mais. Não disse quanto e escondeu o como. É bom traduzir para quem não é fiscalista ou não acompanha de perto estes temas: pagam todos 15% de IRS sobre os seus rendimentos independentemente de serem Cristianos Ronaldos ou precários que recebem 1000 euros por mês.

