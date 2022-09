As Causas. Uma estratégia habilidosa, mas sem sucesso

Uma curta nota

O tema hoje continua a ser a pandemia. E quero começar com uma nota. É um facto que fui talvez o primeiro crítico assumido da (falta de) estratégia governamental na Saúde e na Segurança Social quanto à Covid 19. Por isso seguramente que a Dra Graça Freitas pensou também em mim quando há meses acusou de não serem “patriotas” os que a criticam.

Esta minha opção não vem sem enormes custos e incómodos. Não frequento redes sociais e por isso sou poupado a ler insultos e impropérios, que aceito com resignação e bonomia. Como gosto de dizer, “isso vem com o pacote”. E ninguém me obrigou a ser frontal e a dizer o que penso.

Em todo o caso, quero que fique claro para quem me insulta que não tenho qualquer ambição que justifique uma estratégia. Na idade a que cheguei, a única coisa que pretendo é contribuir para melhorar o País em que viverão os meus filhos e netos depois de eu partir.

Criticar não significa recusar que haja reta intenção e esquecer que enfrentar uma pandemia é duro e difícil. Mas

também aqui se pode dizer que ninguém obrigou os responsáveis a assumirem as tarefas.

Por isso, vou continuar a criticar sempre que achar necessário e conveniente, fiel à minha velha regra de décadas, que é nunca dizer pelas costas o que não diga pela frente. E, também, ao princípio que se as críticas se não fazem quando os erros são evidentes, critica-se quando?

Vamos então à nova e curiosa estratégia do Governo.

UMA HABILIDOSA ESTRATÉGIA DO GOVERNO

O acentuar dos problemas está a provocar uma estratégia de comunicação do Governo muito curiosa, hábil e inteligente.

A estratégia decompõe-se em duas sub- estratégias:

(i) como se pode criticar o que se passa em Portugal, esquecendo que Portugal está melhor do que a generalidade dos países europeus? e

(ii) qual é a alternativa ao recolher obrigatório?

Há habilidade e inteligência, sem dúvida. Mas isso não significa que seja um movimento correto e rigoroso.

PORTUGAL ESTÁ MELHOR DO QUE OS OUTROS?

Olhando para os indicadores do Worldmeter recentes (passado sábado), em 217 países a nível mundial, e em percentagem da população, Portugal é em relação a todo o período da pandemia:

a) O 38º pior país em positivos;

b) O 19º pior em casos ativos;

c) O 31º pior em UCI ou equivalente;

d) O 37º pior em mortos;

Vejamos agora ao nível de 48 países ou territórios europeus, em percentagem da população, sendo que quanto menor o número, pior a situação.

Mas há mais. No sábado, no Expresso da Meia Noite, falou-se muito da Áustria, que entrou em confinamento total.

Comparemos os nosso com os dados da Áustria, em percentagem da população:

E o Expresso refere até hoje que somos atualmente o 10º pior na Europa.

Ou seja, todos podem estar a falhar. Mas sejam quais forem as causas, infelizmente estamos bem pior do que a maioria. E estamos a piorar em termos relativos.

Mas ainda que fosse tudo igual entre os países, subsiste a questão essencial: a igualdade apenas exprimiria que todos estavam a agir bem ou todos a agir mal. Não é argumento válido.

Ou seja, a Áustria (dada como exemplo e que também está a piorar) surge bastante melhor do que nós. Decidiu ir para confinamento total porque é um dos países mais ricos e mais sólido do Mundo, ao contrário de nós.

Vejam-se a esse propósito alguns indicadores comparados:

Em conclusão, parar a economia é devastador para os pobres e não o é para os ricos, quer se fale de pessoas ou de países. E isso faz toda a diferença…

MAS QUAL É A ALTERNATIVA?

A fraqueza principal deste argumento é que sofisma o problema: a questão essencial não é saber se há alternativa agora, mas se teria havido alternativa nos últimos 8 meses para o que é a realidade hoje.

Para mim sempre foi claro que havia melhor estratégia alternativa. E disse-o logo em Abril. E hoje isso é evidente para cada vez mais gente. De entre muitos exemplos vou escolher apenas um:

No “Expresso de Meia Noite” de sábado passado, o Diretor de Intensivos do Hospital de S. João, Dr. José Artur Paiva, revelou uns dados até aqui ocultados pela DGS sobre a a composição etária em UCI na ARS Norte.

Assuma-se que os dados para UCI são equivalentes em todo o País e que não mudaram ao longo de quase 9 meses (o que não sabemos).

Ontem a DGS – pela primeira vez em mais de 8 meses – divulgou alguns dados sobre a composição etária dos internados, e sabemos como é com os mortos.

Vejamos o gráfico:

Com estes dados é evidente que não só as mortes (o que já se sabia) como também a pressão sobre as UCI tem a ver muito mais com idosos (e quanto aos mais novos era essencial saber as comorbilidaddes prévias, sobre o que a DGS continua a nada informar Portugal, mas está revelado nos outros países).

Imagine-se que a pandemia não afetava os maiores de 60 anos. Nesse caso as enfermarias só teriam 19% e as UCI só teriam 21% da ocupação atual. E só haveria 4% dos mortos atuais.

Acresce que os maiores de 65 anos estão na sua esmagadora maioria reformados e, portanto, o seu confinamento seria menos nefasto para a economia.

Sendo isto assim, é óbvio e elementar que o Ministério da Saúde deveria ter lançado em Abril uma estratégia consistente de proteção dos grupos de risco, que desse prioridade aos lares, ao ambiente hospitalar, aos espaços onde se reúnem idosos (centros de dia, cafés, etc) e à relação com os mais idosos no ambiente familiar.

Para além disso, deveria ter sido montada uma estratégia de comunicação focada nos grupos sociais que vão infetar por negligência os grupos de risco, apelando para valores e emoções que temos, como filhos e netos, e em geral ao respeito pelos mais idosos. É pelos afetos e emoções e não pela frieza tecnocrática dos números que se convencem as pessoas.

E deveriam ter sido implementadas medidas para retirar os mais velhos do ambiente familiar e dos lares logo que surgisse um caso positivo, usando para isso hotéis e outros espaços de hospedagem.

Dir-se-á que é fácil acertar no totobola à 2ª feira. Pois é: mas em 29 de abril eu dissera que “continuar a proteger tudo e todos, não evita a “inevitável” segunda ou terceira vaga; e não vai ser possível fechar a economia e o Mundo duas ou três vezes por ano cada vez durante 2 meses”.

E agora o CEO da Pfizer veio colocar água fria no entusiasmo pelas vacinas e alertar para que a normalidade só chegará no Inverno de 2022…

Por tudo isso eu propusera, aliás e logo em 7 de abril, manter o confinamento apenas para “os doentes, para os que têm mais de 70 anos, e para os imunodeprimidos e aqueles com as doenças crónicas de onde vieram os 50 000 mortos de 2018”.

Devido a isso fui brindado (até o Presidente da República e o Cardeal Tolentino, que tanto admiro, falaram disso) que não se pode colocar os idosos num ghetto; e naturalmente ninguém ligou à minha proposta, que no fundo aplicava uma regra óbvia: máxima proteção para o máximo risco.

Essa regra quanto às vacinas vai ser aplicada. Se tivesse sido aplicada a partir de abril talvez se tivessem salvo vidas e a economia.

Não o fizeram. O resultado é agora um ghetto generalizado e com saídas vigiadas para 8,5 milhões, a situação a degradar-se, e o confinamento total se calhar logo que acabe o Congresso do PCP…

O ELOGIO

À Pfizer, à Moderna, aos voluntários que se submeteram ao longo de meses a ensaios clínicos e a todos os trabalharam para nos dar esperança de acesso a vacinas em 2021.

Mas temos de ser realistas, mesmo que tudo corra bem, iremos esperar meses até que a imunidade possa existir, mesmo para os grupos riscos e ainda mais para todos os outros.

Por isso ainda vale a pena mudar a estratégia no sentido que propus em abril. Mais vale tarde do que nunca.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Uma excelente reportagem no Público de sábado sobre “Médicos na Venezuela, operários cá”, assinada por Idálio Revez. Saber-se isto, em plena pandemia e com falta de profissionais para a enfrentar, revela o que é um escândalo.

Fui bastonário da Ordem dos Advogados há quase 20 anos e fiz o que era certo tendo em vista o interesse dos cidadãos e das empresas, permitindo que advogados não portugueses pudessem exercer a profissão aqui. Não se entende a kafkiana burocracia que se mantém para médicos.

Estes médicos estão a trabalhar em obras ou em fábricas, são ajudantes de cozinha, limpam quartos em hotéis, são empregados de mesa, assistentes hospitalares, reparam computadores, vendem roupa. Como dizem nos EUA “shame on us”!

A ler, urgentemente, portanto.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

O Presidente da República fez depoimento escrito no processo de Tancos.

Cito do “Público” que ele soube pela Procuradora-Geral da República, em 25 de julho de 2018, que “o reaparecimento do material bélico de Tancos teria sido encenado”, o que só veio a ser revelado meses depois.

O processo estava evidentemente em segredo de inquérito e segredo de justiça. E, também evidentemente com a melhor das intenções, a Senhora PGR terá cometido um crime e uma falta disciplinar.

Felizmente que o Presidente desta vez terá conseguido ficar calado e nada revelar, nem sequer ao Chefe da sua Casa Militar.

A pergunta é: ninguém achou errado?

A LOUCURA MANSA

Se não fosse sério, dir-se-ia que foi um fenómeno do Entroncamento. Um negro interrompeu uma missa para de modo algo agressivo exigir a saída do cristianismo em África.

Caso isolado, sem dúvida. Mas não para ser silenciado…

Vejam as imagens do site de um jornal local e julguem por vós próprios:

