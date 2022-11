Pobre Guston

Se há artistas “incompreendidos”, Philip Guston é um deles. Tendo alcançado o sucesso muito jovem (primeiro como muralista social, à mexicana, depois como compagnon de route dos expressionistas abstractos nova-iorquinos), foi depois sucessivamente menorizado, ridicularizado, acusado de abdicação, oportunismo, irrelevância. Como nunca se contentou com um estilo estabelecido, definitivo, era atacado sempre que mudava de perspectiva. Os mesmos críticos que se entusiasmavam com Pollock e outros colegas e amigos de Guston, não o levavam a sério. E as várias tendências da arte contemporânea encaravam-no como um elemento estranho, esquivo, imprevisível ou embaraçoso. De modo que Guston, um homem dado a melindres e depressões, viveu décadas de isolamento, em Woodstock, sentindo-se rejeitado, apesar de alguns pontuais ressurgimentos comerciais ou críticos.

