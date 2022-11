Uma vez ia morrendo de um ataque de pânico. Quer dizer. Não sabia quer era um “ataque de pânico” nem que tal me podia acontecer e que não cheguei a estar perto de morrer. Mas isso é outra parte da história. Já lá vão uns dez anos. Sei que era uma 6ª feira, de noite e estava por casa a fazer nada de especial. Mas de repente houve uma batida falhada aqui para os lados do coração, um ventrículo que deu um suspiro e se esqueceu de bombear, um tremelique cardíaco tipo duas batidas de uma só vez. Sei lá. A partir daí desencadearam-se uma série de eventos catastróficos. Numa primeira fase senti convictamente que estava a ter um ataque cardíaco fulminante seguido das entranhas a rebentar — ou algo parecido mas vivenciado com detalhe que ainda sou capaz de lembrar. Depois esparramado no chão a falar com o 112 e a alertar para que se não se apressassem já não me encontrariam vivo. E enquanto esperei senti mesmo uma certa separação corporal e tranquilamente cheguei a pensar: “Olha, afinal é assim que me vou.” Finalmente eram 5 da manhã, umas boas sete horas depois, discutia com os médicos por estes dizerem que podia ir para casa: “Nada? Como não tenho nada? Ataque de pânico? Eu tenho lá pânico.” Raios X, eletrocardiogramas e análises eram a prova. Ali, pelas 22h, em casa, o mais tranquilo que tinha estado nessa semana, tinha sido acometido de um ataque de pânico. Não fazia sentido.

