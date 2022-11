Donald Trumpashenko

Mesmo quando falou para lá do muro dos indefetíveis, Trump divulgou o seu plano para a derrota: se perdesse ia usar o voto por correspondência, que ele sabia ser esmagadoramente democrata, para cavalgar uma suspeita de fraude. Todos os passos a dar foram tornados públicos antecipadamente: preparar os apoiantes para a suspeita, empatar com uma guerra na justiça indo a um Supremo agora mais favorável e, se fosse necessário, o motim armado. Na campanha, os apoiantes de Trump foram preparados para deslegitimar o processo eleitoral. Depois das eleições, foram bombardeados com doses cavalares de desinformação. Ignorando que os democratas incentivaram o voto por correspondência (por causa da covid) e os republicanos o voto presencial, ficou fácil alimentar teorias da conspiração. Em vários estados decisivos os votos antecipados foram contados depois e, por isso, os votos democratas surgiram depois, virando votações. E cada estado tem prazos diferentes para a chegada (não a expedição) do voto. Com as pessoas enfiadas nas bolhas das redes sociais, uma contagem regular adaptada à pandemia passou a ser uma fraude para os apoiantes de Trump.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler