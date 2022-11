Aguardo ansiosamente o dia em que finalmente vou sair deste pequeno confinamento

Obrigatoriamente, recolhi-me a penates, que é como quem diz meti-me em casa com intenções dúbias. A parte dubitativa do meu recolher tinha, sobretudo, a ver com esta questão que me atormentava: sendo o vírus tão pequeno que nem um microscópio que não seja muito potente o deteta, como vai ele deter-se nas várias frestas que as portas e janelas têm sempre? Sim, quando consideramos que temos a porta fechada, há sempre uma micro abertura que para um vírus é maior do que a Avenida da Liberdade. Por isso, perguntava a mim próprio como impedir um vírus de entrar na minha habitação.

Um especialista por mim consultado, que também cura calos nos dedos dos pés, explicou-me que se a casa tivesse quintal a coisa seria mais simples, pois o vírus é avesso ao ar livre que circula, uma vez que sendo tão pequeno e vulnerável, anda ao sabor do vento. Assim sendo, a minha casa deveria ter uma orientação contrária à dos ventos predominantes. Ou seja, se o vento predominante for de barlavento para sotavento, a casa deve ter uma orientação de norte para sul. Assim sendo, os vírus passam, mas não ficam. E se a porta e as janelas, com orientação norte ou sul, tiverem frestas, não será grave porque o vento leva as partículas virais para outras redondezas.