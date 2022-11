O que (não) interessa aos eleitores americanos

À hora que escrevo, o resultado das eleições americanas ainda não é certo. Embora pareça provável que seja Joe Biden o próximo presidente, os resultados vão ser muito próximos, tal como aconteceu na eleição de 2000 em que Bush acabou por ganhar a presidência a Gore à conta de 537 votos a mais num distrito da Flórida. Com uma corrida tão renhida, as análises que tentam tirar grandes conclusões acaba, por revelar pouco sobre a realidade, mas mais sobre os desejos e enviesamentos do analista. Mesmo assim, houve uma surpresa com estas eleições que me parece apoiada claramente nos dados, que é surpreendente, e que nos diz algo útil sobre o presente e futuro dos EUA.

Donald Trump teve um desempenho extraordinário no estado da Florida. Os números por região dentro do estado mostram que este resultado deveu-se em grande parte aos votos da comunidade cubana. De acordo com as sondagens à boca das urnas, 71% deles votaram em Trump, contra apenas 23% em Biden. Em comparação, 66% dos porto-riquenhos que moram na Flórida votaram em Biden e só 23% em Trump, em resposta à mesma sondagem. Por muito que as sondagens tenham erros, esta diferença marcante não deixa espaço para dúvidas.

Já há quatro anos, esta comunidade tinha surpreendido nas primárias republicanas pelo seu fraco apoio a Marco Rubio contra Donald Trump, forçando Rubio, um cubano-americano, a ficar para trás na corrida. Um artigo na revista Atlantic nessa altura ofereceu uma interpretação convincente que os dados desta eleição confirmam. Por um lado, os cubano-americanos têm um aversão fortíssima aos partidos da esquerda, fruto da experiência que tiveram com o regime de Fidel Castro. Joe Biden é para muitos deles um comunista, só por que defendia algumas políticas de esquerda. Um pouco como em Portugal ainda se põe o rótulo de fascista a algumas políticas de direita (embora cada vez menos). Por outro lado, e mais interessante, esta população considera-se americana. Não hispânica, nem cubano-americana, mas antes um membro integral de um país para o qual fugiu e que os acolheu. O jornalista da Atlantic descobriu que o discurso de proteção das minorias do partido democrata enfurecia esta população. Eles identificavam-se antes com o discurso nacionalista de Donald Trump.

Do outro lado do país, noutro estado com muitos imigrantes recentes, a Califórnia, foi a votos com a eleição um referendo que visava mudar a constituição estadual removendo a proibição de discriminar alguém com base na sua raça, sexo, cor, etnicidade, ou origem nacional. Esta mudança era essencial para permitir a discriminação positiva das políticas de “affirmative action” que as universidades e outros institutos públicos querem praticar, mas que são persistentemente rejeitadas em tribunal por violarem a constituição. Ora, a proposta perdeu nas urnas, mesmo num estado em que a população hispânica seria uma das grandes beneficiárias. Muito ainda se vai escrever sobre o que está por trás disto, mas apesar de ser um caldeirão the minorias (ou talvez por causa disso), o povo da Califórnia não parece querer a discriminação positiva que tantos dos seus políticos defendem acerrimamente, incluindo a candidata Kamala Harris.

A Associated Press entrevistou 110 mil votantes sobre o que motivou o seu sentido de voto. Quando lhes perguntaram: “Qual é o assunto mais importante para o país hoje?”, 41% escolheu a opção: “A pandemia do corona-vírus” e 27% a opção “A economia e o emprego”. Nenhuma das outras opções foi escolhida por mais de 10% dos eleitores. Nela inclui-se o racismo. Só 7% dos americanos acham que o racismo é o assunto mais importante. Quem escreveu o inquérito achou bem incluir outra pergunta quase a seguir sobre se o racismo é um problema importante na sociedade americana, o que por si só acaba por ser um convite para as pessoas dizerem que sim. Mas, mesmo assim, 24% dos americanos disseram que o racismo não é um problema muito relevante. Menos surpreendente, desses, 90% votaram em Trump. Mais umas perguntas à frente, o inquérito insiste perguntando qual será o candidato “Mais capaz para lidar com o policiamento e a justiça criminal?” As respostas dão perto de um empate entre os dois candidatos, com 46% para Trump e 43% para Biden.

Ou seja, depois de um Verão marcado pelas manifestações “Black Lives Matter”, dos sucessivos casos de negros que morreram as mãos da polícia, dos motins que lhes seguiram e dominaram as televisões, das acusações de racismo que invadiram as redes sociais quando existe alguma sombra de confronto de ideias sobre o tópico, este assunto não parece ter tido um efeito significativo nos votantes. É difícil achar que Trump lidou bem com o problema, mas as respostas acima são consistentes com as pessoas simplesmente não darem muita importância à questão. Para as elites que lêem o New York Times e apoiaram o seu projeto de re-escrita da história americana pondo o racismo no papel central (o projeto 1619), isto tem de ser um choque. Para as elites que desenham políticas públicas em que a busca de diversidade tem sido a maior prioridade nos últimos anos, isto tem de ser um balde de água fria. Para as elites que frequentam as universidades de topo americanas, consumem os seus produtos culturais, e usam o Twitter, tem de ficar em xeque o seu foco na identidade individual condicionada pela raça que é hoje central na educação e nos debates e rejeita que se olhe para todos nós como sendo iguais.

Talvez as elites estejam à frente do povo nestas questões. Nesse caso, devem manter as suas convicções e tentar educar e liderar os outros no seu caminho. Ou talvez as elites estejam desligadas do povo e tenham de descer à terra da democracia em que, com respeito pelos direitos da minoria, são os problemas comuns da maioria que mobilizam mais esforços. Sinceramente, não sei. Mas, os resultados desta eleição sugerem que esta questão talvez seja central na incapacidade do partido democrata em ganhar eleições de forma decisiva, mesmo quando tem Donald Trump como adversário.