Camarões, esse país desconhecido

No próximo dia 6 de novembro o Presidente da República dos Camarões, Paul Biya, comemorará oito anos de poder... perdão, 38 anos! Torna-se, assim, a nível mundial e quando tem 87 anos, o segundo Presidente mais perene da atualidade no exercício do cargo. Este recorde só faz sobressair em brilho a CPLP já que o detentor do título é ‘nosso’, o democrata Teodoro Obiang, Presidente da Guiné Equatorial desde 1979. Mas se tomarmos em consideração que Biya foi primeiro-ministro entre 1975 e 1982, ano em que deu um golpe de Estado para emergir como Presidente, então ele é o verdadeiro campeão com direito à bicicleta e Obiang à campainha... O país não é propriamente dos mais badalados por aqui. Mas é de lá um dos mais influentes filósofos africanos, Achille Mbembe. Os adeptos de futebol conhecem algumas estrelas internacionais e até no F. C. Porto aterrou Aboubakar. Adiante. Portugal tem uma discreta relação económica bilateral. Em 2019 as exportações lusas ficaram-se por uns quase inexistentes €34 milhões enquanto as importações atingiram €128 milhões. No entanto, ressalve-se, em 2012 e 2013 as compras àquele país atingiram, respetivamente, €372 milhões e €810 milhões (neste último caso equivalente a 1,4% das importações totais portuguesas).

