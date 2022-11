A Bastilha foi cancelada

O problema de estar a vivenciar um grande sismo é que não se sabe quando é que aquilo verdadeiramente acaba. Nos filmes, este evento está ali colocado na narrativa de forma a dar início ou a espoletar algo. E sabemos que dura uns 90 minutos até o assunto ficar resolvido. Na vida não é assim. O movimento das placas tectónicas acontece independentemente dos interesses pessoais. Uma chatice. Há uns anos, no Nepal, fui apanhado por um terramoto de grau 8 na escala de Richter. Coisa poderosa, chão a ondular, ouvido interno a revirar-me olhos, tanto mais que se estendeu no tempo. Uns três minutos, mas pode ter sido menos de um. O tempo é muito subjetivo nestes acontecimentos, lá está. Terminado o abalo sísmico, e recuperada alguma calma, parecia-me que era hora de seguir caminho (estávamos de partida). Só eu é que pensava assim. Aquele sismo podia ser só um entre muitos que aí vinham. O “big-big one” ainda podia estar para vir. Não havia como saber. Na hora seguinte deram-se centenas de réplicas. Seja como for. A ideia de ter de esperar dias pela eventualidade de uma desgraça ainda maior pareceu-me muito desagradável — tanto mais que tinha estado no Nepal exatamente para ver os efeitos de um megassismo que ocorrera duas semanas antes. A realidade não encaixava nas minhas necessidades. E era muito inconveniente, dado que tinha que fazer em Portugal.

É o que acontece com o nosso coronavírus. Por mais que “toda a gente diga que uma segunda onda ainda mais violenta era inevitável”, a sensação que muitos temos é que o argumento e o timeline que nos foi passado ali entre a primavera e o verão é que, talvez pronto, havia o confinamento, o desconfinamento controlado e depois o regresso à vida e embate numa dura crise económica. Esta ideia de que era “óbvio” que isto ia agora estar assim, que o país, a Europa e o mundo iam estar fechados e que em novembro estaríamos com o pressentimento de que o Natal vai ser proibido e que 2021 pode ser até pior que 2020 (cruzes-credo!) não bate certo com o que tinha previsto para os planos da minha vida. Era suposto estar a fazer outras coisas diferentes do que marinar entre a desesperança, desespero e a falta de pachorra. E chegamos a um dos dramas que autoridades, governos, entidades de saúde vão ter de gerir e vão ter de descobrir o “como”, dado que não é fácil: a fadiga da pandemia. Termo que tem mais pinta em inglês: pandemic fatigue.

