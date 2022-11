StayAway Covid: sem ponta por onde se lhe pegue!

1. O meu telemóvel é isso mesmo: meu. Paguei impostos ao Estado quando o comprei, com o dinheiro que me sobrou dos outros impostos que todos os meses pago sobre tudo aquilo que ganho com o meu trabalho.

Por essa razão, faço com ele o que bem entendo. Guardo nele os conteúdos que quero, descarrego as aplicações de que gosto e apago as que já não me interessam.

O Governo pode certamente pedir-me para lhe emprestar o meu telemóvel, para com ele prosseguir uma determinada política pública. Se pedir de forma simpática e se me convencer que daí resulta um benefício para os meus concidadãos, posso até facultar-lho gratuitamente para esse efeito.



2. Porém, obrigar-me a descarregar uma aplicação no meu telemóvel constitui, só por si, uma restrição aos meus direitos fundamentais. Mesmo que, sublinhe-se, a aplicação em causa fosse completamente isenta de riscos para a minha privacidade e para os meus dados pessoais – coisa que, todos sabem, não existe no admirável mundo das lojas de aplicações.

Pode discutir-se certamente se essa restrição de direitos é mais ou menos intensa, se é ou não aceitável em democracia, se pode ou não ter justificação constitucional. Mas existe. Está lá pelo simples facto de o telemóvel me pertencer e, em princípio, eu ser livre de o usar como bem entendo. O meu telemóvel não é do Estado, nem aliás este o pode requisitar sem justa indemnização.

Julgo que esta ideia não faz de mim um ser egoísta ou um libertário radical. Faz de mim apenas um cidadão cioso dos meus direitos.



3. Entretanto, para aqueles que julgam que a restrição em causa – seja ela ao direito de propriedade ou àquela liberdade básica que se convencionou chamar “desenvolvimento da personalidade” – é absolutamente negligenciável, pense-se por um instante no que implica a fiscalização (se é para tomar isto a sério) do cumprimento da obrigação legal de descarregar a aplicação.

Nas suas versões mais evoluídas, os telemóveis são o equivalente contemporâneo aos diários pessoais (mais ou menos íntimos) dos séculos XIX e XX. Estão lá todos os nossos contactos, mensagens, mails, fotos, jogos, livros e vídeos, bem como todas as nossas (outras) aplicações, eventualmente com dados sensíveis e até com registos de relacionamentos emocionais e sexuais. Ao lado da “Stayaway Covid”, pode bem estar o aplicação do “Tinder” ou de outra rede social semelhante...

Atribuir a qualquer entidade pública – sejam as polícias ou as autoridades de saúde – o poder de obrigar os cidadãos a tirar algo de tão pessoal do bolso (ou da mala), a usar o código para desbloquear o ecrã e a mostrar parte do que lá está dentro – ou, muito prior ainda, a entregar o aparelho para inspeção – é uma clara intromissão na esfera privada dos cidadãos, na sua reserva de privacidade.

Um telemóvel não é, pois, um simples cartão de cidadão, cuja exibição possa ser exigida assim sem mais.



4. Naturalmente, a restrição de direitos não cessa na obrigação de desvelar perante as autoridades o ecrã do telemóvel. Há sempre que contar com o problema da desobediência de alguns (quem sabe muitos) cidadãos.

Assim, o que fazem as autoridades públicas perante a resposta “não tenho telemóvel”, “esqueci-me dele em casa”, “o meu telemóvel não dá para isso” ou até “este telemóvel que tenho na mão não é meu”? A pessoa pode ser revistada? O telemóvel pode ser retirado à força e inspecionado? A pessoa é conduzida de imediato à esquadra? Ou pode fazer prova, mais tarde, do cumprimento da obrigação (através da exibição de uma aplicação descarregada à pressa)?

Mesmo que qualquer modalidade de ação coerciva me pareça absolutamente impensável, demover os cidadãos ameaçando-os com contraordenações ou até, quem sabe, com a cominação por crime de desobediência também não constitui propriamente uma solução neutra do ponto de vista dos direitos fundamentais.



5. Como se isto não bastasse, a proposta que está em cima da mesa viola de forma ostensiva o princípio da igualdade, uma vez que a restrição dos direitos acima enunciados – e a sujeição às correspondentes sanções, em caso de incumprimento – incide apenas sobre um grupo limitado de cidadãos, que todavia não é definido segundo um critério aceitável do ponto de vista valorativo.

Ser proprietário, possuidor ou detentor de um telemóvel com determinadas características técnicas – marca, modelo, sistema operativo, disponibilidade de memória, etc. – é um critério arbitrário para delimitar dois grupos de cidadãos que vão ser tratados de forma diametralmente oposta, dado que não tem nenhuma correlação com os objetivos da medida legislativa em questão.

É certo que os cidadãos não são discriminados em razão de uma das tradicionais categorias suspeitas do artigo 13º da Constituição – como ascendência, sexo, raça, religião ou orientação sexual. Nem sequer se pode dizer que os cidadãos são tratados de forma diferente em razão da sua situação económica, porque há muitos ricos que têm telemóveis velhos e pobres que têm smartphones de última geração.

Nem por isso, contudo, o estatuto jusfundamental dos cidadãos pode ser deixado ao sabor de fatores puramente acidentais, decorrentes do modo como uma tecnologia foi desenvolvida num dado momento.



6. Para decidir questões difíceis de direitos fundamentais, evito sempre recorrer ao conhecido argumento da rampa deslizante. Do género, por este caminho, onde vamos parar? Neste caso concreto, porém, o percurso seguido pelo Governo torna o argumento inevitável.

Com efeito, quando nos finais do confinamento se fez a discussão pública, nos planos técnico e jurídico, sobre se se devia investir no desenvolvimento desta aplicação – e de outras semelhantes por essa Europa fora –, os legítimos receios dos cidadãos e das agências independentes de proteção de dados foram aplacados com a aceitação de duas exigências muito claras. Em termos simples: (i) a aplicação seria de download voluntário; (ii) o anonimato dos cidadãos estaria sempre protegido, de modo a que os seus passos não pudessem ser seguidos por terceiros bem ou mal intencionados. Desde o início que se sabia que essas duas garantias básicas iriam condicionar muito a eficácia da própria aplicação, pelo que verdadeiramente nada mudou desde então.

Eis que, escassos meses volvidos sobre a referida discussão pública, à escala nacional e europeia, o Governo português falha a primeira promessa, em nome da necessidade de um reforço – de todo não demonstrado – da eficácia da aplicação no rastreamento de pessoas infetadas.

É legítimo perguntar, portanto, para quando a quebra do anonimato dos utilizadores? E, já agora, para quando também o desenvolvimento de um sistema de créditos sociais, à chinesa, a partir da pegada digital de todos os cidadãos (ou, melhor dizendo, súbditos)?



7. Diversas vozes autorizadas têm vindo a público dizer que uma aplicação desenhada tecnicamente para ser facultativa não pode – por simples decisão do legislador – ser convertida em obrigatória. Uma impossibilidade tecnológica, que terá escapado a todos os membros do Conselho de Ministros. Ou então que a obrigatoriedade da aplicação geraria uma forma de ineficácia oposta à que atualmente ocorre: da falta de casos registados no sistema, passar-se-ia para um número de notificações absolutamente ingerível pela linha saúde 24, pela capacidade de testagem instalada e, em última análise, pelo SNS. Um problema de contas que ficaram por fazer.

Nesta linha, a obrigatoriedade da aplicação não resiste sequer ao teste da adequação entre meio e fim, que constitui o primeiro passo de uma análise jurídica à luz do princípio da proporcionalidade. Assim como não resiste a uma avaliação custo/benefício: custo em matéria de restrição efetiva (e potencial) de direitos básicos, no confronto com os benefícios alcançáveis em matéria de saúde pública.

Concordo na íntegra, mas julgo que os vícios constitucionais da proposta de lei em apreço são bastante anteriores e bastante mais profundos: ignorar que o meu telemóvel me pertence e que, por isso, eu faço com ele o que bem entender; julgar que os cidadãos – e os seus telemóveis – podem ser simplesmente colocados ao serviço do Estado.