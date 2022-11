Miragem vermelha

Pode parecer uma blague da esquerda que não suporta a presidência de Trump, mas é o que pensam também alguns destacados republicanos. Com o honroso propósito de evitar a continuação de uma presidência que, na opinião deles, envergonha o Partido Republicano, antigos colaboradores de Bush pai e Bush filho, de John McCain e mesmo de Rudolph Giuliani criaram o “Lincoln Project”, angariaram dezenas de milhões de dólares e fizeram alguns dos anúncios anti-Trump mais agressivos, mais eficazes e mais vistos desta campanha. Muita gente teme o que vem aí, ganhe Trump ou perca Trump. O passado político do actual presidente e as ameaças que já fez nesta campanha não auguram nada de bom para o pós-eleições.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler