Portugal em bicos de pés!

Poderíamos dizer que eram compromissos há muito assumidos e que agora Portugal teria que cumprir, mas tal não é o caso, quer na situação da Liga dos Campeões, que se chegou à desfaçatez de considerar ser um prémio para os profissionais de saúde (aliás, tão bom prémio que os enfermeiros já têm uma greve de cinco dias agendada para novembro), quer agora com o Grande Prémio de Fórmula 1.

Os países e locais escolhidos eram inicialmente outros, que, na realidade, não quiseram a realização dos referidos eventos pelos riscos inerentes e por provavelmente terem opiniões públicas que não se deixam ir em conversas, ou que não se esquecem de tais insólitos no dia de ir às urnas. Ora, como é que se diz a alguém, que não podemos estar mais de cinco juntos, que não podemos ir a funerais despedir daqueles que amamos, que o Natal em família tem que ser repensado, mas autoriza-se um ajuntamento de 27.000 pessoas, sem qualquer controlo? E se havia efetivamente controlo, como a organização procurou alegar, porque, no segundo dia, fecharam portões, impedindo que várias pessoas com bilhete acedessem ao evento, como retratado no Jornal da Noite da SIC? Dirão que nem todas as bancadas estavam como as imagens que circularam demonstraram, mas pergunte-se: isso servirá de desculpa para evitar o contágio nas bancadas onde a triste realidade se verificou? Como é que é permitida tal situação, quando o mundo das artes e espetáculos, o mundo do audiovisual tem pessoas com dificuldades em garantir a subsistência básica, porque todos os seus espetáculos foram cancelados?

Num qualquer bar ou restaurante, em que se violasse grosseiramente o distanciamento social e a lotação, como aconteceu na Fórmula 1, as autoridades iriam apressar-se a multar e a fechar o local. E com a Fórmula 1? Olha-se para o lado e finge-se que não se vê, mais tarde até virá alguém dizer que foi um sucesso e todas as regras foram cumpridas. Vinte e sete mil pessoas num espaço para noventa mil é o mesmo que dizer que no espaço de 3 apenas pode estar 1, mas o que se viu foi que no espaço de 3, estavam 4 ou 5, e tudo isto na pior altura possível, num período em que os números de casos não param de aumentar, numa altura em que o número de feridos e mortes foram ultrapassados como nunca antes.

A comunicação realizada pelas autoridades públicas constitui um elemento essencial e indispensável em qualquer resposta a uma situação que possa ameaçar quer a vida humana quer bens patrimoniais. A coerência das instituições é que lhes confere credibilidade e interfere no alcance da sua comunicação com o país. A credibilidade das entidades oficiais é importantíssima para que as suas determinações sejam ouvidas e cumpridas. Caso contrário, o incentivo à adesão de recomendações encontra-se prejudicado.

A comunicação deve processar-se de forma multidisciplinar e a vários níveis, incidindo no apoio aos interessados, para a definição e identificação dos perigos, avaliação das vulnerabilidades e promoção da resiliência comunitária. Por outras palavras, a saúde pública é chamada a transformar conhecimentos técnico-científico em mensagens que a população em geral seja capaz de compreender e, pese embora a eventual presença de fatores de stresse e ansiedade face ao risco, possa adotar. Já pararam para pensar o que comunicaram a um país inteiro com as imagens do público da Fórmula 1? O que sentiram muitos dos profissionais de primeira linha, que estão a ser bombardeados com turnos, exigências, ficando muitas vezes privados de contactos com a família?

A investigação demonstra que as consequências são claras: os decisores podem perder a confiança do público, o que criará obstáculos na execução de futuras medidas de proteção da saúde pública, ou, a curto-prazo, levará a que pessoas ou entidades ignorem recomendações essenciais que podem salvar vidas. Além disso, a população corre o risco de procurar outras fontes, ficando desta forma mais vulnerável ao erro por informações ou recomendações inadequadas, podendo mesmo tomar decisões prejudiciais para a saúde. Sobretudo, quando já existem movimentos contra a utilização de máscaras na rua, por exemplo.

Portugal tem que deixar de se pôr em bicos de pés, para ficar com aquilo que os outros países rejeitam, por ser perigoso e impensável em plena segunda vaga.

Os estímulos à economia têm que existir, mas não devem passar por eventos de alto risco de infeção. Daqui a 15 dias, veremos o resultado!

* Mauro Paulino, psicólogo clínico e forense; Elsa Jovita Gomes, enfermeira e jurista; Mauro Vicente, enfermeiro e jurista