Sorriso de quarenta anos

Tínhamos praticamente a mesma idade. Um ano de diferença. Talvez meses. Porém, éramos diferentes. O rapaz tinha um atraso cognitivo. Cognitivo é palavra que acrescento agora. Na altura só se dizia um atraso, palavra enganadora porque dava a entender que era momentâneo, que ele iria recuperar do atraso e logo apanharia os outros, os que seguíamos à frente. Não me lembro de ter reparado em nada diferente. Aos meus olhos, parecia-me um menino como os outros. Como eu. Veio a palavra e então comecei a ver a diferença. Menos nele do que no olhar da mãe.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler