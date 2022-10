Quando é que deixa de ser legítimo o sacrifício dos nossos filhos em nome da saúde e vida dos nossos pais e avós?

A ciência, como sempre, diverge na questão. São as crianças grandes transmissores do vírus? Há quem diga que sim. Há quem diga que não. Tenho à minha frente um paper académico publicado na “Pediatrics, Official Journal of the American Academy of Pediatrics” de agosto. Publicado por Benjamin Lee e William Raszka, o título diz tudo: ”Covid-19 transmission and Childreen: the Child is not to blame”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler