Nagorno-Karabakh. A escalada na linguagem ecoa horrores históricos no Cáucaso

Em 2019, ao testemunhar a “pressão máxima” dos EUA sobre o Irão, observei como o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, foi habilidoso em manter uma linha ténue entre o seu país, Washington, Teerão e Moscovo. Erevan [a capital arménia] depende das importações de gás iraniano em troca de eletricidade. Dessa combinação resulta o controlo de Moscovo sobre as redes de gás da Arménia, o que também lhe dá vantagem. Depois há a grande diáspora arménia nos EUA que envia remessas que ajudam a sua economia frágil.

Agora que a guerra se estabeleceu na frente Nagorno-Karabakh, a perspetiva de um encerramento da fronteira arménia-iraniana é provável, em busca da única opção que resta: a Geórgia. Mas a Geórgia não tem o mesmo peso geopolítico de Teerão ou Moscovo, por exemplo, que podem desempenhar um papel crucial na transição do presente conflito para a paz.

A posição oficial do Irão tem sido de imparcialidade e de apelo a negociações pacíficas entre a Arménia e o Azerbaijão, dois países com que partilha fronteiras. Contudo, diversos vídeos virais mostram a alegada transferência de equipamento militar para a Arménia através de camiões que atravessam a fronteira do Irão, como conta a Rádio Farda [filial iraniana da Radio Free Europe]. Este pode ser o resultado do que Teerão vê como o namoro de Bacu [a capital do Azerbaijão] com Telavive, uma vez que o Azerbaijão tem beneficiado da compra de armas de alta tecnologia fabricadas em Israel.

Enquanto Israel e o Irão mantêm as suas escaramuças, o foco da comunidade internacional em Nagorno-Karabakh precisa de ser uma prioridade – se não pela sua história, certamente pelo seu futuro. O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, já avisou que os confrontos entre a Arménia e o Azerbaijão podem levar a uma guerra mais abrangente na região.

As advertências sobre o que a Síria se tornou após uma guerra civil de nove anos, ainda em curso, podem ressoar no que vemos em Nagorno-Karabakh. Além disso, há todas as marcas de um conflito regional pelo poder, potenciado por outras tensões na região. Os rendimentos de petróleo do Mar Cáspio é uma de muitas tensões que põem o Azerbaijão, o Irão, o Turquemenistão e o Cazaquistão uns contra os outros.

Moscovo tem desempenhado um papel de equilíbrio e a sua presença com uma base militar na Arménia, não longe da capital, de quatro regimentos não é suficiente para desgastar o Azerbaijão e a Turquia. Mas se se vir sob muita pressão devido à contenção doméstica da covid-19 e às situações na Bielorrússia, Líbia, Síria e Ucrânia, a Rússia poderá ser impelida a desempenhar um papel neste conflito. Por outro lado, Moscovo não morre de amores pelo Presidente arménio e pró-ocidental, Armen Sarkissian, e Erevan ainda não pediu o apoio russo.

Quando visitei Erevan pela última vez, em 2004, os meus amigos chamaram-me a atenção para a neve de novembro, que cobre as montanhas de uma forma que nem o pintor Monet conseguiu retratar nos seus quadros. É efetivamente uma vista magnífica! Esse encanto corre agora um risco crucial, uma vez que um lado se defende e o outro ataca. A escalada na linguagem, que tem assumido tons genocidas de extermínio, ecoa horrores históricos de que nenhum poder quer ser lembrado e que, espero, ninguém quer ver no presente.

Ainda assim, a questão que se coloca é: quem irá tomar o ponto mais alto em Nagorno-Karabakh no chamado Mount Boyuk-Kirs? Neste momento, pertence à Arménia mas pode muito bem passar a ser do Azerbaijão se a comunidade internacional, através da Assembleia Geral das Nações Unidas, não intervier e não passar imediatamente uma resolução. O destino de mais de 146 mil arménios está em causa enquanto os confrontos prosseguem.