As Causas. No fundo, no fundo, a questão é como proteger e quem

2º VAGA: PROTEGER TODOS OU SÓ OS GRUPOS DE RISCO?

Estamos evidentemente na 2ª vaga. Vai aumentar o número de verdadeiros e falsos positivos e até o número de mortos e internados em UCI.

Vejamos alguns gráficos interessantes.

Em 2 meses (até 2 de maio, quando acabou o lockdown) morreram 1043 pessoas com covid 19. Nos 5 meses e 10 dias seguintes (até ontem) morreram mais 1045, ou seja, duplicou o número de mortos.

Tudo mudou nestes 5 meses, no contexto, e por exemplo nos tratamentos, clima, liberdade de circulação, férias, aulas e trabalho presencial. Mas a percentagem de mortos com mais de 60, 70 e 80 anos quase não se alterou: 8%, 20%, 67%, ou seja cerca de 95% do total.

Algo semelhante no número de internados em enfermaria e em UCI: eram respetivamente 856 e 144 e são agora 877 e 128.

Só há duas diferenças relevantes:

de maio a outubro os “infetados” (que melhor seria chamar “positivos”, verdadeiros e falsos) passaram de 25 000 para 88 000, ou seja, mais do que triplicaram;

b) em 2 de maio estava a acentuar-se a evolução favorável de todos esses indicadores. Agora estão a piorar todos eles.

Olhando para indicadores internacionais disponíveis (a DGS não dá esses dados nem aos investigadores, provavelmente porque não se preocupa em recolhê-los) apenas menos de 5% dos mortos com Covid não têm comorbilidades anteriores (nos EUA em média 2,4 em cada pessoa).

Com menos de 60 anos, somos mais de 7,4 milhões. Destes morreram, em mais de 7 meses, 96 pessoas, 95% dos quais estatisticamente com prévias comorbilidades. Ou seja, apenas morreram sem comorbilidades, e com menos de 60 anos, 5 pessoas!

Como dizia no domingo na TVI o Professor Tiago Correia (especialista em Saúde Pública da UNL), houve demasiados erros da DGS.

Ele também disse que não constituem solução as campanhas orientadas para 10 milhões pessoas apelando para a nossa autorresponsabilidade.

Ou seja, parece evidente que a luta contra a pandemia devia ter sido concentrada – como venho defendendo há mais de 6 meses – nos grupos de risco e não insistir em tentar agir sobre toda a população portuguesa.

A razão é óbvia: não se consegue convencer pessoas saudáveis com menos de 60 anos de que há um risco de doença grave ou morte para eles, que são vários milhões, quando nesse enorme grupo etário morre menos de 1 pessoa por mês apenas com e por Covid 19.

Mas uma boa campanha de publicidade nos media e redes sociais pode convencê-los dos riscos que podem causar para os mais velhos e/ou já doentes, afinal para a sua família. Como as campanhas contra o tabaco são feitas sobre quem não fuma para que motivem os outros a não fumar.

Claro que se pode convencer pessoas saudáveis a fecharem-se em casa apavoradas, desde que com campanhas maciças, como vimos ser feito sobretudo em março e abril, se crie uma pandemia de medo nunca vista em décadas.

Mas, sem isso (e agora isso não ocorrerá) o que se consegue é o caos … e não convencer ninguém a reforçar cautelas com os grupos de risco.

É muito difícil encontrar outro exemplo de uma estratégia equivalente tão estúpida como esta. Só me lembro da regra de que centenas de milhar de investigações e processo crime estavam sujeitos a segredo de justiça, que ninguém conseguia controlar, em vez de concentrar a regra nas centenas de processo em que seria essencial e possível assegurar o segredo.

A DGS é parte deste problema e não da sua solução, como venho dizendo (e era óbvio) desde 5 de maio. Agora até cautelosos comentadores como Paulo Portas o referem. E uma sondagem revela que o saldo positivo confiança vs não confiança em relação à DGS passou, em 4 meses e meio, de cerca de 50% para apenas 3%. Será que António Costa ainda não percebeu?

COSTA COMO BISMARCK, RIO COMO NAPOLEÃO III

Tenho andado a reler “Diplomacy” de Henry Kissinger, com o fascínio que sempre sinto perante a deslumbrante inteligência ligada à cultura, à experiência e ao domínio do idioma veicular. O capítulo sobre Bismarck e Napoleão III fez-me lembrar de António Costa e Rui Rio.

Bismarck foi um génio e o mais importante político do século XIX, caso raro de “conservador revolucionário”, expoente do realpolitik.

Cercada pela Áustria, França, Rússia e Grã-Bretanha, a Prússia era uma potência de segunda ordem. Bismarck, em 20 anos, conseguiu manobrar tudo e todos, unificou a Alemanha, tornou-a a primeira potência continental e deixou-a próxima de suplantar a Grã-Bretanha como “hegemon”.

Para isso, e cito de Kissinger, Bismarck “assumia a mais total flexibilidade diplomática e uma total ausência de escrúpulos na busca das oportunidades”.

Napoleão III era imperador da primeira potência continental da altura, a França, e teve muitas oportunidades de evitar o sucesso de Bismarck. Mas hesitou, mudou constantemente de aliados, foi usado por Bismarck, foi derrotado em 1870-1 e foi na Sala dos Espelhos em Versailles que o Império Alemão foi constituído.

Como lembra Kissinger, “Napoleão nunca teve uma linha política clara para se guiar. Pelo contrário, era movido por uma teia de objetivos, muitos deles contraditórios”.

Isto tem a ver com tudo; e também com o Orçamento para 2021.

ORÇAMENTO: A DRAMATIZAÇÃO TEATRAL COMO OBRA DE ARTE

Em 1 de setembro eu escrevi aqui que o Orçamento ia ser aprovado com abstenção à esquerda. Era totalmente óbvio, evidentemente.

Mas a dramatização convinha:

ao PS (para que a esquerda radical estrebuchasse, mas cedesse, e para que os moderados assustados se resignassem com um orçamento muito à esquerda); ao BE e ao PCP (para tentarem obter mais cedências e contabilizar como exigência o que o Governo faria mesmo sem eles); e até ao Presidente da República (para não correr o risco de eleições presidenciais com a esquerda menos anestesiada e a direita sociológica menos disposta a partilhar um candidato).

Tudo parece ter corrido bem ao PS, que alcançou os seus objetivos, como Bismarck; está a correr bem aos radicais de esquerda (que já obtiveram o orçamento mais à esquerda possível, e talvez consigam mais); e até a Marcelo, que sem crispação política terá mais votos da esquerda e da direita.

Não correu bem foi aos partidos da Direita. Mas esses não riscam, pois não conseguem ser contraposição a ninguém nem a coisa nenhuma.

UM ORÇAMENTO MUITO À ESQUERDA

Para um marciano que soubesse ler jornais, a conclusão a que chegaria hoje era clara: existe um país chamado Portugal que é um exemplo de cooperação entre adversários em que todos abdicam das suas diferenças em prol de algo mais elevado.

No fundo, para um marciano, o que ocorreu no último mês foi uma negociação do Governo/PS com a oposição BE/PCP, sob o olhar aprovador e até enternecido do Rei Marcelo 1º. O marciano não viu mais nada e por isso pensa ser esta uma situação de unidade nacional.

E nós, como o marciano, também não vemos mais nada, porque não se sentiu que esteja a haver a mais pequena ação dos partidos que representam pelo menos 40% do eleitorado e grupos sociais no espaço político.

Recordo o que escrevi há uma semana: o espaço do “político”, o das contraposições fundamentais, dos interesses que em cada conjuntura não são compatíveis, é

entre os que não pagam IRS (46%) e os que pagam (54%), e também na proporção 50/50, entre os funcionários públicos (750 000) e reformados (3,5 milhões), de um lado, e trabalhadores privados (3, 2 milhões) e empresários individuais (870 000) do outro.

Estas divisões são naturalmente porosas, mas mais ponto percentual, menos ponto percentual, o país está dividido ao meio:

De um lado os que ganham mais com políticas redistributivas, proteção social no desemprego, bens dados em espécie, e os seus rendimentos dependem ou estão garantidos pelo Estado, e Do outro lado, os que com impostos pagam as políticas redistributivas, o sistema de proteção social, correm riscos de desemprego e de perda de rendimento em cada crise.

Que fique claro, como expliquei há 15 dias: só 5% das famílias têm rendimento superior a 3700 euros por mês, pelo que a contraposição é realmente entre as outras 95% famílias, as que têm menos de 50 000 euros de rendimento bruto anual, consoante paguem ou não impostos e dependam ou sustentem o Estado.

Por isso a justiça social deveria dar a todos muito mais do que recebem. Mas a manta é curta…

Ora este Orçamento (devido à total falta de força política da Direita e à eleição presidencial) é um orçamento para 50% do país, os que não pagam impostos e/ou recebem o rendimento do Estado. E nunca desde 1975, insisto, houve um orçamento tão marcado à esquerda.

Esta estratégia, comum a António Costa, Marcelo e esquerda radical (assumo que com motivações diversas), é legal, legítima e compreensível. E Rio faz o papel de Napoleão III, ou de “idiota útil”, como aconteceu no caso da escolha do novo Presidente do Tribunal de Contas.

Se ninguém arrisca tentar representar os outros 50%, não faz qualquer sentido politicamente que o Governo se preocupe com eles. Eles são descartáveis. Ou seja, uma notável jogada de realpolitik, digna de Bismarck.

Mas outra coisa é a análise dos efeitos desta opção para a evolução de Portugal a médio e a longo prazo.

Realmente, como escreveu Joaquim Sarmento, num excelente texto hoje no EcoOnline, com este Orçamento “vamos sair desta crise com um Estado ainda mais omnipresente, pesado, ineficiente e consumindo cada vez mais recursos”.

Em minha opinião, esta estratégia de Costa e seus aliados conduz à proletarização das classes médias, acentua a caminhada para a cauda da Europa do nosso país, aproxima-nos de um modelo terceiro-mundista de “desenvolvimento”.

E, sobretudo, como se viu com a Alemanha, quando Bismarck desapareceu, com as duas guerras mundiais que provocou nos 50 anos seguintes, ver-se-ão no futuro os efeitos nefastos…

Mas isso é tema para tratar na próxima semana.

ELOGIO

A Marcelo Rebelo de Sousa, por ter anunciado que vetaria o bodo à classe política de recriar 600 freguesias em tempos de austeridade.

O que Costa faz para que o PCP se abstenha na votação do Orçamento. Lembro-me do que Costa me dizia sobre este tema quando era presidente da Câmara de Lisboa… e recordo mais uma vez Bismarck (“uma total ausência de escrúpulos na busca das oportunidades”).

LER É O MELHOR REMÉDIO

Os dois mais recentes textos de João Miguel Tavares no Público: “O regime está podre – e Marcelo é cúmplice” (7 de outubro) e “Rui Rio – o regime inteiro resumido num único artigo” (10 de outubro).

Foi ele quem o Presidente escolheu para falar no 10 de junho no ano passado, pelo que é um sinal dos tempos o que agora escreve (“O contínuo apodrecimento do regime democrático português é um trabalho que está a ser feito a quatro mãos”) e o título que escolheu. Muito mudou o Presidente, pois não creio que tenha sido Tavares a mudar.

E disse, quanto a Rio (e Costa e de novo Marcelo), “o presidente do Tribunal de Contas, sexta figura do Estado, personagem fulcral para controlar a bazuca dos fundos europeus, foi escolhido numa amena cavaqueira entre Costa, Marcelo e Rio. Segundo Marcelo, a opinião de Rio foi decisiva”.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

O Público ontem referia que há ainda 1,37 milhões de trabalhadores em layoff e que metade dos inquilinos em Lisboa deixaram de pagar renda. A lista de sinais de crise seria interminável e afeta sobretudo quem não trabalha para o Estado ou não é reformado (porque estes últimos não viram o rendimento afetado com a pandemia).

A pergunta é óbvia: será que para estes em layoff e que não pagam nem recebem rendas não há austeridade? E quantos euros do Orçamento lhes são destinados?

Já sei que num almoço de 24 euros se pode ganhar um crédito de 3 euros para ir dormir a um hotel ou a um concerto. E também sei que, diz o Negócios, a redução financeira da retenção do IRS (pagando o contribuinte em 2021) será de 2 a 10 euros para salários mensais brutos entre 1.000 e 5.000 euros brutos. Como dizia alguém, “isto não vai lá com raspadinhas”. Não há mais?

Parece que há. As grandes empresas que aderiram ao layoff não podem despedir ninguém em 2021, nem sequer se requererem o regime de pré-insolvência. Proteção aos trabalhadores do privado? Veremos no final do ano, sobretudo no setor do turismo e da restauração. Que espera Siza Vieira para pedir a demissão?

A LOUCURA MANSA

Um funcionário judicial, conta o Público, “vociferou contra negros, homossexuais e judeus”. Um tribunal condenou-o a pagar uma multa, e muito bem. Só que também o condenou com a proibição de votar em eleições durante 4 anos. E muito mal.

O argumento parece ter sido evitar a “reiteração do crime”, nem se percebe porquê. Mas é totalmente inadmissível. Se alguma lei o refere seria obviamente inconstitucional. É proibido que um (ainda que mau) cidadão seja proibido … de ser cidadão. Onde chegaríamos se a moda pegasse…