O labirinto

Em nome da transparência, construiu-se um labirinto de autorizações, verificações, concursos e recursos que tornou o Estado num mastodonte paralítico, onde nada pode ser feito em tempo praticável e se perdem rios de dinheiro. A Câmara do Porto está há quatro anos a tentar mudar o sistema de semáforos, que é de 1993, com tudo parado em tribunais por causa da impugnação de um concorrente sucessivamente derrotado. E a reconstrução do matadouro esteve à espera de recurso, no Tribunal de Contas, mais de um ano. A Câmara de Lisboa tem a concessão de publicidade exterior congelada há três anos. Queria aumentar o seu rendimento e diminuir em 30% a publicidade no espaço público. Mas um concurso que tinha como único critério o maior retorno financeiro para a autarquia está nos tribunais há três anos. Até isto chegar ao fim, as duas maiores empresas partilham o bolo, a preços dos anos 90. Usar a litigância para impedir que o Estado ganhe com a concorrência é uma arte. Há obras urgentes de modernização de linhas de comboio paradas porque os concursos ficaram desertos graças aos preços base irrealistas impostos pela lei. E, à conta de impugnações de concursos, a CP gasta €7 milhões anuais a alugar comboios que já podia ter comprado. Por todo o país perde-se dinheiro público em nome do bom uso do dinheiro público. E as últimas mudanças nas regras da contratação pública só tornaram tudo ainda mais kafkiano. A ausência de regras e de fiscalização promove a corrupção e sai cara. Mas o excesso de zelo cria um Estado ineficiente e sai caro.Até a única forma de fazer as coisas ser contornar as regras. O mundo não se divide entre justos e bandalhos. Para quem queira tratar bem o dinheiro público, há a ponderação entre a transparência e a eficácia.

