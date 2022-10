Uma autoestrada para a corrupção

A bazuca de fundos comunitários para obras públicas levou o Governo a apresentar uma nova, mas densa, revisão do Código da Contratação Pública que tem dois objetivos: simplificação administrativa da contratação e aproveitar todos os cêntimos dos dinheiros europeus.

Se em relação a este último objetivo entendo que o país deve estar totalmente empenhado, quanto às medidas de simplificação dos contratos públicos tenho fundadas reservas.

O Governo propõe que se abandonem os concursos públicos e que passemos a ter consultas prévias com convite a cinco entidades – cujos montantes de empreitadas passam de um teto máximo de €150.000 para mais de €5 milhões – e que no caso da contratação de bens e serviços passemos dos atuais €20.000 para €225.000. Propõe também algo que hoje é motivo de exclusão na contratação: que possam ser aceites e adjudicadas propostas cujo preço-base tenha sido ultrapassado, desde que seja invocado um simples “motivo de interesse público”.

Não fossem estas alterações por si só alarmantes, o Governo abandona ainda a regra que limitava as adjudicações sucessivas a uma mesma entidade, o que favorece objetivamente a distorção da concorrência, a limitação do mercado, e potencia os riscos de conluio e corrupção.

E há mais. No preâmbulo da revisão do Código há uma intenção proclamatória de que, com estas alterações, as pequenas e médias empresas vão ter uma bazuca de oportunidades. No entanto, ao lermos as alterações propostas pelo Governo, percebemos que as pequenas e médias empresas vão ficar lamentavelmente de fora dessas oportunidades. Exemplo disso é a regra da “Concepção-Construção” (o projeto e a obra são ambos responsabilidade do empreiteiro) o que normalmente, no actual Código, é apenas utilizado como procedimento excecional em obras cuja complexidade seja considerável.

Uma simples alteração como esta limitará – e muito – a capacidade de as pequenas e médias empresas apresentarem propostas, uma vez que para além da proposta de empreitada têm de ter recursos técnicos qualificados para a componente do projeto. Restarão, assim, apenas as grandes empresas...

Este conjunto de constatações obriga a uma série de questões: perante o maior envelope financeiro de que há memória, devemos mesmo alterar apressadamente regras e procedimentos da contratação? De que serve termos uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, se depois fazemos legislação que cria condições favoráveis a essa corrupção? Se com o atual Código da Contratação Pública a corrupção já existe, queremos mesmo flexibilizá-lo e simplificá-lo? Não percebemos já todos o que vai acontecer a seguir?

É notícia, e não desmentida, que o primeiro-ministro estará a negociar um novo acordo de governação com o Bloco de Esquerda. A preferência por conversações com partidos populistas – em plena crise, em plena pandemia, e num tempo em que o país precisa de estabilidade e segurança – é uma opção de António Costa cuja legitimidade não coloco em causa. Mas seria bom para o país que, independentemente da natureza e do conteúdo da nova 'geringonça', estas alterações ao Código da Contratação Pública fossem travadas.

Caso contrário, será a esquerda – em conjunto – responsável por tornar a urgente recuperação de Portugal na terra dos sonhos de qualquer esquema. Eu, pessoalmente, dispensava voltar a testemunhar esse tempo.

* Deputado à Assembleia da República - Grupo Parlamentar do CDS-PP