Se és católico, não podes votar no Chega (ou no Trump)

A Encíclica “Fratelli tutti”, do Papa Francisco, devia ser lida por todos os católicos que estão na disposição de votar no Chega, ou no Trump, ou no Vox, ou na direita polaca, etc. Porque estes cavalheiros têm de escolher: ou são católicos, ou são nacionalistas. Não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler