As Causas. Os impostos como a contraposição política essencial

O ORÇAMENTO MAIS À ESQUERDA DESDE 1975

Há semanas que se discute o Orçamento para 2021. Parece pela discussão que se trata de um tema técnico e que a única questão seja decidir até onde pode ir o Governo no sentido de proteger os mais desfavorecidos e assegurar investimentos públicos.

A teoria que está subjacente é que no fundo tudo se resume ao BE e PCP, a exigirem mais do que é possível, e ao Governo a resistir mais do que é razoável.

Mas, por isso e no fundo, ambos estão de acordo no sentido, no objetivo e na estratégia, tudo se resumindo à natural diferença entre quem tem de tirar as castanhas do lume e quem as quer comer.

Nada disso é anormal. Partidos “extremistas” (quem o disse foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o PSD), “populistas” (dirão outros), de “esquerda radical” (digo eu) exigem sem ter conta nem medida, pois isso lhe está na massa do sangue. E um governo (qualquer governo) sabe que nem tudo é possível.

Só que isto esquece o essencial. O Orçamento é o principal documento político em cada ano, muito mais relevante do que as proclamações ideológicas e outras juras de amor eterno.

E este Orçamento – mesmo que nada mais seja dado ao BE e ao PCP – já é o mais à esquerda desde 1975. Há quem goste e quem não goste.

Mas é um facto que o Presidente da República (se não fosse ter eleições daqui a 3 meses) e a Direita (se não fosse como é…) não deveriam deixar isto sem reação, pelos efeitos para o futuro de Portugal.

O PCP TEM MEDO DO ESCURO?

No domingo, Marques Mendes tirou um coelho da cartola: o PCP também quer negociar e abster-se na votação do Orçamento.

A notícia serve tão bem a Marcelo Rebelo de Sousa e a António Costa que faz desconfiar. Mas pode ser que o PCP tenha medo do escuro e não queira ficar sozinho; ou que o PS esteja disposto a dar ao PCP mais do que se imagina.

Mas essa jogada é tão inconveniente para os comunistas, em ano de autárquicas, e será tão útil ao Chega (o que agrada a Costa e, ao contrário do que se pensa, não desagrada a Marcelo), que não acredito que seja verdade… sem que o preço seja muito elevado para a economia e as classes médias.

Por isso, no que se segue, assumo que só o BE se vai abster, mas em boa medida tudo o que digo também se aplica ao PCP.

O QUE FAZ CORRER O BE COM AS EXIGÊNCIAS?

Sendo assim, qual a razão para o BE continuar a insistir em novas exigências?

Parece-me óbvio. Até o BE sabe que este Orçamento,

(i) está cheio de medidas que nunca o PS do passado tentaria aplicar numa economia empresarial a desfazer-se,

(ii) insiste em políticas sociais cujo efeito reprodutivo é muito baixo,

(iii) dão mais poder aos partidos marginais,

(iv) reforça tanto o peso do Estado que, mais cedo ou mais tarde, um setor privado exangue e os nossos impostos vão ter de pagar.

O BE vai evidentemente abster-se e viabilizar o Orçamento. Mas percebeu que pode ter mais do que esperava e por causa disso pensa em tentar votar a favor, garantindo acesso ao poder e manutenção das suas políticas no Estado por mais 3 anos.

As condições para uma deriva mais favorável ao BE são evidentes:

a) António Costa teme cada vez mais a ala esquerda do PS. E Pedro Nuno Santos já percebeu que pode ser mais vocal sem riscos de perder o poder, até porque a remodelação de há semanas o reforçou;

b) A campanha de Ana Gomes permite pensar que vai conseguir – mesmo contra António Costa – passar os 20% dos votos e, se a direita não correr assustada para os braços de Marcelo, uma segunda volta com ela não é impossível;

c) A inevitável crise económica, que se vai adensar, aumentará em legião os desempregados, os que passam a ganhar menos, o desespero, tudo isso sendo favorável à esquerda radical e ao Chega (o que é o mesmo na prática, pois torna inviável qualquer alternativa ao PS);

d) O PS queimou os barcos de um acordo com o PSD, que assim cada vez mais está à deriva;

e) A luta política presidencial beneficia os extremos e se Ana Gomes, Marisa Matias e Joao Ferreira chegarem aos 30% nos próximos anos a esquerda radical será a alternativa ao PS, e para este fugirá o voto moderado sem pedir nada em troca.

A LUTA ENTRE CLASSE BAIXA E CLASSE MÉDIA

Este Orçamento é o mais favorável que conheço a quem não paga IRS, o que nada teria de censurável se não fosse o preço e o custo que arrasta. O exemplo mais evidente é o aumento do salário mínimo em recessão profunda com inflação negativa.

E o preço e o custo, vão cair sobre a classe média, que nada ganha com isso que não sejam subsídios se o rendimento declarado for inferior ao real.

Na semana passada expliquei que 46% das famílias não pagam IRS, e são 2,38 milhões. E que as seguintes 48% famílias têm rendimento entre 10 000 e 50 000 euros e são 2,48 milhões.

É curioso que não tenha havido nenhuma reação à minha proposta de baixar 25% o IRS de quem ganhe menos de 50 000 euros por ano, as tais 2,48 milhões de famílias. Mas não me admiro.

A guerra do Orçamento deveria ser entre duas propostas que exprimem uma contraposição fundamental:

(i) dar cada vez mais a uns (a classe baixa) e nada a outros (classe média), com a crescente proletarização destes últimos pela aproximação acelerada do salário mínimo ao salário médio líquido; ou, em alternativa,

(ii) defender que o IRS deve baixar para reforçar a classe média, que não se sente representada e com razão.

Mas os partidos da Direita não parecem ter coragem para tanto. Veja-se o “Programa Estratégico Fundos Europeus” do PSD, ontem divulgado. É certo que na página 29 se escreve “A Política Fiscal deve ter como principal objetivo, de médio e longo prazo, a redução da carga fiscal, privilegiando o alívio da carga fiscal para as famílias da classe média”.

Mas depois nada se quantifica, nada se propõe para 2021 nem para os anos seguintes.

Realmente defender a redução do IRS “a partir de 2022, e em função dos constrangimentos orçamentais” é dizer que mais uma vez se faz apenas propaganda inconsequente junto das classes médias, tanto mais que querem compensar redução do IRS com outros impostos indiretos que caem desproporcionadamente sobre elas.

Como se isso não chegasse, a redução do IRS revelada seria para o rendimento reinvestido (“aliviar a carga fiscal das famílias, dirigindo tal alívio para a promoção da poupança”), como se as classes médias o pudessem fazer em medida relevante para mudar o seu destino.

Voltarei ao tema, talvez para a semana. Mas hoje ainda quero falar do IRC.

PORTUGAL A CAMINHO DA LIDERANÇA NOS IMPOSTOS SOBRE AS EMPRESAS

A auditora E&Y e a sociedade de advogados Sérvulo, por encomenda da CIP e com apoios comunitários, fizeram um excelente estudo sobre a “Carga Fiscal em Portugal”, que foi hoje apresentado.

O Estudo incide sobre os impostos e taxas das empresas, pelo que não inclui o IRS e os descontos para a segurança social. Peço que aí em casa se lembrem do que disse sobre IRS há uma semana.

As principais conclusões do Estudo são:

a) Apesar da enorme dificuldade de obter informação, descobriram que a administração central do Estado aplica sobre empresas mais de 4300 diferentes taxas (e, digo eu, muitas delas são materialmente impostos por não terem contrapartida de uma prestação ou o valor é muito superior à contrapartida);

b) De 2007 a 2018 – nos rankings da OCDE - Portugal foi o 8º país entre os 27 da EU em que a carga fiscal mais subiu (e se não considerarmos os “outliers” a situação ainda é pior), teve a 10ª maior subida do ratio do IVA, é o 8ª com IRC mais elevado (e o 5º se calculado em função do volume de negócios) ;

c) De acordo com estudos da Comissão Europeia, Portugal é o 3º país com maior taxa de imposto implícita sobre o rendimento das empresas (25%), apenas inferior à França e Eslováquia;

No “Índice de Competividade Fiscal”, e para 37 países, Portugal é o 33º com menos competividade fiscal, o 34º no ranking dos impostos sobre as empresas, o 35º nas taxas efetivas marginais sobre elas. E - vimos na passada semana - o 36º na mais elevada taxa marginal do IRS e o 37º e último para o rendimento bruto mais tributado acima de 37000 euros por ano.

Ou seja, as políticas públicas aplicadas desde 2007 (ou seja, de Sócrates a Costa, passando por Passos Coelho) fizeram recair sobre quem paga IRS, IRC, impostos indiretos e taxas, o esforço de reequilíbrio financeiro do Estado.

Por isso o segundo conflito que constitui uma contraposição fundamental, e a que também voltarei, é aquele que separa os empregados público e o conglomerado de empresas públicas, de um lado, e os empregados privados e as empresas privadas, do outro.

E também quanto a este conflito nenhum partido quer representar os privados, assim deixados (com as classes médias) para a voracidade do Chega.

O ELOGIO

A Elvira Fortunato, cientista e possível prémio Nobel da Física nos próximos anos. Pelo que vem fazendo pelo avanço da Ciência e pelo que conseguiu fazer em Portugal, apesar de asfixiada pelas burocracias e pelas regras absurdas para os concursos públicos, que denuncia com coragem e lucidez.

Leiam a entrevista a Virgílio de Azevedo (Expresso) que se não vão arrepender.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O editorial de Clara Ferreira Alves, na Revista do Expresso, sobre Trump, “o touro enraivecido”, numa subtil e excelente referência ao filme de Scorsese (que também merece ser re-visto).

Antecipo felizmente a derrota de Trump, mas o touro enraivecido vai estrebuchar e destruir tudo o que está à sua volta, desde logo fazendo ao partido Republicano o que ocorreu com o Democrata até Clinton conseguir tirá-lo do delírio onde se atolara.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Está ao rubro o debate sobre a não renovação do mandato do Presidente do Tribunal de Contas e na vontade do Governo de limitar concursos públicos para alocar dinheiro que vem da União Europeia.

Não vou dizer muito sobre isso, basta que leiam o artigo de Paulo Rangel no Público de hoje para perceberem o que penso.

Mas as perguntas subsistem a esta evidência:

a) será que a disparatada proposta do Governo não está a atacar com aspirinas de má qualidade um problema real?

b) Será que o Código dos Contratos Públicos não precisa de uma profunda reforma? É que o atual CCP não impediu a corrupção de avançar sempre e provoca efeitos de ineficiência com custos muito elevados.

c) Será que não há alternativa a fazer disparates ou não fazer nada?

A LOUCURA MANSA

Em primeiro lugar registe-se para a eternidade o nome do Secretário-Geral do Ministério da Defesa: João Ribeiro.

Este senhor foi o inventor da “Diretiva sobre a utilização de linguagem não discriminatória” nas Forças Armadas. Tal Diretiva terá sido decidida à revelia do Ministro que prontamente despachou a sua anulação.

Mas a loucura é que já um burocrata esteja apanhado pelo politicamente correto e ainda mais no meio da tropa.

A Diretiva é uma ostra cheia de pérolas: assim era determinado que em vez de escrever "o coordenador", deverá utilizar-se "a coordenação", em vez de "os participantes", "quem participa", ou até o "sejam bem-vindos" deve ser trocado por "boas vindas a todas as pessoas".

Mas há mais. Ainda em nome da "neutralização ou abstração" de género, manda em vez de "nascido em" dizer "data de nascimento", ou substituir "os políticos" por "classe política", ou "Direitos do Homem" por "Direitos Humanos”.

E mais ainda. Quando a “neutralização” não for possível, devem usar formas duplas ("os alunos e as alunas"), barras de separação ("O/A candidato/a") ou ainda a menção "m/f".

Claro que depois vem uma proposta sensata, não usar como insultos expressões como “deixa-te de mariquices" ou "pareces uma menina, porta-te como um homem”. Mas para acabar com isso não é precisa uma ridícula Diretiva, a qual tem o efeito oposto.