Os lares-prisão

O meu pai está num lar de idosos, no Porto, há praticamente 11 anos. Tem demência de Alzheimer. Está doente há 20 anos. Estava comigo diariamente, duas vezes por dia (na minha hora de almoço e no fim do dia). Tirava-o do lar aos fins de semana e feriados. Sempre lhe proporcionei um simulacro de vida. Não fala, não vê e não tem mobilidade. Era eu que o mantinha “vivo”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler