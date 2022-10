O enigmático Lonsdale

ostumava dizer que Michael Lonsdale era parecido comigo. Quer dizer, eu é que era parecido com ele. Ou haveria de me parecer com o Lonsdale velho, se eu chegasse a velho.

Vi-o dezenas de vezes, quase sempre em papéis secundários, obsequiosos, desdenhosos, fantasmáticos, vagarosos, irónicos, enigmáticos, bizarros. Da nouvelle vague (Resnais, Rivette, Truffaut, Malle, Eustache) a Spielberg, de James Ivory a James Bond, de Welles ao protagonista de “O Gebo e a Sombra”, a soturna e magnífica última longa de Manoel de Oliveira.