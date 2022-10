O apocalipse é macho, a utopia feminina

á uma hipótese da situação ficar resolvida em breve e de forma definitiva: no dia 2 de novembro, mesmo na véspera das eleições americanas, um asteroide irá passar resvés Campo de Ourique com a Terra. Diz quem sabe que não, que é pertinho mas que nada disso, não vai colidir com o nosso planeta e que mesmo que o 2018VP1 entre na atmosfera o pedregulho tem menos de dois metros e será desintegrado. Mas estamos em 2020. Sei lá se não é o suficiente para vir por aqui adentro e eliminar toda a vida multicelular (incluo o Trump). Repare-se: nunca imaginei que o negócio imobiliário do ano fossem bunkers e que os obsessivos compulsivos que há anos guardam comida nas caves (quem as tem) para durar até um novo repovoamento de humanos fossem galardoados com o prémio de homens sensatos. Passaram de bizarros “doentinhos, ‘tadinhos” a “grandes visionários”.

Claro que, antes da era covid, esta coisa dos bunkers e dos preppers (esses tais obstinados que se preparam com um plano de contingência e mantimentos e um plano para esse plano e outro para caso esse falhe e sucessivamente) e dos sobrevivencialistas (os que vivem na Natureza só com os recursos desta) era assim uma coisa ou de barbudos de camuflado das montanhas ou de família MAGA (se é que se distinguem), com a sua boinazinha Trump à espera do dia do juízo final — que podem vir a ser as eleições americanas de 3 de novembro em clima de pandemia. Digo isto com a certeza de que quem viu muito filme de Hollywood e horas de documentários. Mas é verdade que uma vaga de construtores de bunkers despontaram pelos EUA. Para isso aproveitando antigas instalações militares abandonadas que aguentam o impacto de 100 Nagasáquis e são transformadas em miniapartamentos subterrâneos claustrofóbicos com, enfim, os luxos que se pode ter (e armas, armas e armas). Ou criaram de raiz “condomínios de sobrevivência”. Ou ficaram-se por veículos blindados e autossustentáveis tipo Mad Max. Tudo na ordem de milhões. Mas o que é isso tendo em conta o apocalipse zombie que aí vem? Ou já não é isso?