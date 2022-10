Não desfazendo

A carga fiscal em Portugal é muito elevada e o esforço fiscal esmagador. Se a taxa marginal anda próximo das fixadas noutras paragens, os escalões, conjugados com os baixos rendimentos dos portugueses (sobretudo os do trabalho assalariado) e a miríade de imposições penduradas nas faturas de serviços sem os quais não se pode viver, explicam a singularidade do nosso esforço fiscal. O nivelamento relativo dos preços pela Europa fora (também o IVA é elevado no nosso país) e o fosso entre os rendimentos auferidos cá e lá, concorrem para a desigualdade do nível de vida, das expectativas de aforro, da motivação para trabalhar mais, da fraca cultura de investimento e risco, e para o proverbial desempenho anémico da economia.

