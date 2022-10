John Adams e Thomas Jefferson eram amigos e rivais. O John gostava do Thomas e vice-versa, mas a visão política de John Adams era diferente da visão política de Thomas Jefferson. A diferença era enorme; se fosse alimentada, poderia chegar ao grau de “inimigo”. De resto, o duelo entre a América de Adams e a América de Jefferson acabaria por provocar a guerra civil entre Lincoln, herdeiro do constitucionalismo yankee de Adams, e Jefferson Davis, herdeiro do sulismo democrático de Thomas Jefferson.

