Alquimia orçamental, não obrigado

Estamos a poucos dias da chegada do Orçamento do Estado ao Parlamento. Vivem-se dias de anunciada crise política, com o Governo a dramatizar os riscos da não aprovação do documento e os olhos postos nas negociações entre PS e BE com o PSD em pano de fundo como aprovador de último recurso. A negociação política é isto mesmo, e o Orçamento é um dos instrumentos-chave na definição de qualquer estratégia. Até aí tudo bem. Há visões diferentes sobre os objetivos a perseguir e a forma de lá chegar. Já é mais difícil perceber o foco no Novo Banco como se, para os dez milhões de portugueses que vivem uma das maiores crises da sua vida, nada mais importasse. Nem a pobreza, nem o desemprego, nem o desespero, nem a fome.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler