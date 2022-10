Antecipar perigos e evitá-los! Os 25 anos do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa

Há um quarto de século, em 30 de setembro de 1995, nasce o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e Militares – SIEDM, que passaria a designar-se SIED a partir de 2004, integrando o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), com o Serviço de Informações de Segurança (SIS).

Pese embora a possibilidade de uma pandemia global constasse dos cenários de riscos prováveis, poucos antecipariam que seria nesta situação que comemoraríamos o 25º aniversário.

O mundo está em mudança acelerada. Muitos paradigmas vão ter de ser repensados, mais depressa do que o esperado. A onda de choque é brutal, repercutindo-se em cada Estado, mas também ao nível geopolítico. Assistimos a uma espécie de “tectónica das placas” que leva alguns a descortinar as premissas de uma nova Guerra Fria, o que não deixa de ser preocupante num ano em que se celebra, igualmente, o 75º aniversário das Nações Unidas.

Neste contexto, há que reconhecer, que a magnitude da incerteza e da imprevisibilidade reinantes constitui um desafio acrescido à missão do SIED, único organismo incumbido de produzir informações que contribuam para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado Português.

A envergadura do desafio que se coloca ao SIED traduz-se eloquentemente na divisa do próprio Serviço: “antecipar perigos e evitá-los!”. Trata-se de uma missão cada vez mais complexa num mundo em que a segurança é posta em causa por antigas e novas ameaças. Esta será uma das preocupações da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) no próximo semestre, estando o SIED a contribuir para os trabalhos em perspetiva, nomeadamente para a denominada Bússola Estratégica, que se destina a nortear a resposta securitária dos 27.

A pandemia poderá ter contribuído para acelerar certas tendências. Certo é que as tensões entre os Estados não se amenizaram e o terrorismo mantém-se como a ameaça mais imediata para as nossas sociedades. Daesh, Al-Qaeda e os seus respetivos afiliados continuam a alastrar da zona de conflito sírio-iraquiana para África. A situação no norte de Moçambique é, em certo ponto, o trágico reflexo desta realidade.

São também fundamentais os esforços contra todo o tipo de tráficos, quer seja de seres humanos, de estupefacientes ou de armamento. A este respeito, assume particular relevância a luta contra a proliferação de armas de destruição maciça.

As ciberameaças e as ameaças híbridas constituem-se, igualmente, como desafios prioritários, merecendo particular atenção as grandes campanhas de desinformação, as “fake news” e a manipulação dos chamados movimentos inorgânicos. No seio da União Europeia e da NATO, o SIED participa ativamente na resposta coletiva a estas ameaças.

Caberá salientar, ainda, as oportunidades relacionadas com os interesses de Portugal no mundo. Entre elas, a internacionalização do nosso sector empresarial, a atração de investimento externo e o desenvolvimento da área de I&D. Aqui, o SIED desempenha um papel relevante no apoio à diplomacia económica promovida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, podendo também colaborar com outros departamentos do sector.

A chamada inteligência económica configura um trunfo através do qual o SIED pretende contribuir para o sucesso do Plano de Recuperação e Resiliência do país, identificando oportunidades associadas à revolução digital e à transição energética e ecológica, num contexto em que o combate às alterações climáticas assume prioridade vital.

A influência do país no mundo não se mede pela dimensão do seu território, mas pelo seu “soft power”, e a extraordinária capacidade de projeção dos seus interesses a nível global. Esta mundividência reflete-se nas exigentes responsabilidades que o SIED assume e no papel ativo que desempenha no seio das Comunidades de Informações da Aliança Atlântica, da União Europeia, da CPLP e da área Ibero-Americana.

O SIED é um instrumento de Política Externa ao serviço do Estado de Direito Democrático. Mantemos estreita cooperação com os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, a par do Estado-Maior General das Forças Armadas (i.a. o Centro de Informações e Segurança Militares - CISMIL), no estrito respeito pelos direitos, liberdades e garantias consignados na Constituição e na Lei e do mandato conferido ao Serviço.

25 anos volvidos, parece-me também ser indispensável continuar a desmistificar o papel das Informações, promovendo uma maior cooperação com a sociedade civil, em particular a Academia, os think-tanks e os centros de investigação.

As informações estratégicas são cruciais para a segurança e prosperidade de um país, e só um serviço adequadamente apetrechado será capaz de tratar um volume de dados cujo crescimento será exponencial, e no âmbito do qual a inteligência artificial acentuará as diferenças.

Estamos certos de que o SIED continuará a distinguir-se no cumprimento da sua missão, consolidando a sua mais-valia em benefício da segurança dos portugueses, da soberania de Portugal e da afirmação no nosso país na cena internacional.