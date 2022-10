As Causas. Baixar o IRS e afastar o medo

MARCELO – O MEDO COMO VENTO

É perfeitamente normal que o Presidente da República tenha medo que o Orçamento para 2021 seja chumbado e se abra uma crise política sem possibilidade de eleições antecipadas.

Pelas melhores razões: é mau para Portugal ter um governo de gestão na crise pandémica e quando preside durante 6 meses ao Conselho Europeu. Ou obrigar o PS a ter de apresentar um segundo Orçamento que pode demorar alguns meses.

Pelas piores razões: se a crise se instalar no Outono, as eleições presidenciais podem ocorrer num Inverno gélido. E com isso toda a estratégia laboriosamente montada por Marcelo Rebelo de Sousa em quase 5 anos (ganhar com votos da esquerda para não ir à 2ª volta e tentar ultrapassar a votação de Mário Soares) pode soçobrar.

Mas medo em excesso leva a cometer erros. Na 5ª feira, dia 24, o Presidente pressionou para que o Orçamento seja aprovado à esquerda; e no dia 26, 6ª feira, pressionou Rui Rio a viabilizá-lo se a esquerda radical votasse contra. O vento do medo fez rodar o catavento político. Mesmo sendo um medo absurdo, pois acho que o Orçamento vai passar sem problemas com a abstenção do BE.

Aliás, António Costa queimou há semanas deliberada e publicamente os barcos de um acordo com o PSD. Desde fevereiro que eu defendo esse acordo como a melhor solução para o País nesta conjuntura. Mas agora ele está a fazer um Orçamento o mais à esquerda possível.

Comparar isto com a viabilização de orçamentos de Guterres (o líder mais à Direita que o PS jamais teve) é disparate presidencial ou Marcelo a atirar-nos poeira para os olhos.

O que o Presidente deveria ter feito (se não conseguisse ficar calado) era defender a negociação entre PS e PSD do Programa de Recuperação e Resiliência, tomando em consideração o “Plano Estratégico para a Aplicação de Fundos Europeus” do PSD, que Joaquim Sarmento (o guru económico de Rio) anunciou ontem de madrugada com um artigo no Eco Online.

Por isso o PSD nunca deve viabilizar este Orçamento; mas se ele falhar, deve admitir viabilizar outro, no quadro de um acordo mais global.

Nesse acordo, a redução de impostos deve ser um elemento essencial. Vamos ao tema, prometido na passada semana.

IMPOSTOS – O DEBATE AO VIVO

O tema dos impostos, de repente, entrou aliás na moda entre os comentadores. Do meu lado, há anos que o considero essencial e tentei lutar para que viesse para a frente do debate político. Estou por isso contente.

No espaço público digladiam-se:

a esquerda radical, que tem medo que a redução dos impostos afete a função distributiva do Estado e diminua uma cultura subsídio-dependente em que sustentam a sua estratégia; e A Iniciativa Liberal e o Chega que – com soluções não coincidentes – defendem que o IRS passe a ter uma (flat tax) ou duas taxas, reduzindo a progressividade do IRS e a sua taxa marginal de 48% (com sobretaxa de mais 2,5% ou 5%) para 15% ou 20%. O PSD e CDS lembraram-se do tema - oportunisticamente – há um ano para a campanha eleitoral, e logo o deixaram cair; O PS tem o discurso normal de quem está no poder: seria bom, mas não é possível devido aos compromissos de equilíbrio orçamental.

O que pretendo fazer hoje é justificar e propor uma solução de redução do IRS que é diferente das conhecidas e que espero que ajude ao urgente aprofundamento do debate público.

É uma proposta moderada e razoável, que pode ser assumida pelo PSD como condição para apoiar um segundo Orçamento.

PORTUGAL: CAMPEÃO MUNDIAL DO IRS

Primeiro, vamos a alguns factos:

Se incluirmos impostos e contribuições, a taxa marginal (a mais elevada) sobre o rendimento em Portugal atinge 72%. É a 4ª mais elevada do Mundo (após Suécia, Eslovénia e Bélgica, que chegam a 76% e 73%) Se tratarmos apenas do IRS (income tax), só a Áustria, Holanda e a Bélgica têm uma taxa marginal de IRS superior à portuguesa. Mas se for incluída a “taxa adicional de solidariedade” (5% acima de 250.000 euros ) portuguesa, apenas na Áustria é mais elevada no Mundo; De cada vez que há uma crise económica séria, aumenta o desemprego; e, quando são readmitidos os empregados no mercado, a tendência é para baixar o vencimento em relação ao que tinham antes da crise; Quando se substituem empregados com muita antiguidade por outros mais novos, o vencimento de entrada é muito menor; Por isso, o salário mensal médio (que em 2019 foi de 1.276 euros por mês, ou seja, cerca de 15.000 euros por ano) deverá cair nos próximos anos Os portugueses mais jovens na crise de 2011-14 emigraram para países onde ela se não sentiu (como o Reino Unido), mas nesta crise o problema é universal e a emigração é mais difícil; Dizem os macroeconomistas que não vai haver inflação na Europa nos próximos anos, o desemprego vai ainda aumentar, as insolvências vão explodir; O efeito acelerador do consumo sobre o crescimento era assegurado pelos turistas, mas nos próximos anos só os portugueses o podem fazer, e sem isso a economia não recupera; Os constrangimentos europeus aos défices públicos são e serão muito menores do que no passado.

AS TABELAS DO IRS FALAM…

Vejamos então algumas tabelas.

A primeira é “Tabela de IRS Escalões para 2020”:

Esta Tabela revela:

O sistema é altamente progressivo; Fixemos apenas os rendimentos de agregados familiares entre 10.000 e 50.000 euros (antes de impostos e descontos para segurança social):

São famílias que ganham entre 770 euros e no máximo 3.840 euros por 13 meses, as que hoje nos interessam; A taxa de IRS nesses casos (antes de deduções) varia entre 28,5% e 45%; O rendimento anual de cada família acima de 25.000 euros paga 37% de IRS e acima de 36.000 euros (neste caso corresponde a 2.770 euros por mês por família) paga 45%. Dados da OCDE revelam que para um rendimento de 36 000 euros/ano em nenhum país do Mundo se paga 45% de imposto!

A segunda Tabela é sobre “Rendimento por escalões e distribuição por famílias”:

Esta Tabela revela:

Uma família com dois vencimentos, em que cada um ganhe 3.940 euros brutos por mês, faz parte dos famosos 1% (corresponde noutros países aos milionários), e realmente integra os 0,86% com rendimento total mais elevado em Portugal; Só 3.217 famílias têm rendimento brutos superior a 250 000 euros/ano (corresponde aos multimilionários noutros países, pois são menos de 0,1% do total); As famílias estatisticamente ricas e de classe alta (223.000 famílias) são 4,3% do total (rendimento bruto entre 50.000 e 100.000 euros); 71,6% das famílias têm rendimento bruto de menos de 19.000 euros/ano e para 23,2% (as classes médias) ele está entre 19000 e 50 000 euros/ano; Sabemos que 46% do total dos que declaram para o IRS não pagam, pelo que dos 71,6% referido apenas pagam IRS um total de 25,6%, ou seja, 1.326.000 famílias (e destas 935.000 famílias pagaram 630 milhões de euros, valor idêntico ao pago pelas 3217 mais ricos); Os 23,2% de classe média são 1.200.000 famílias. Vamos concentrar-nos nessas 2.526.999 famílias com rendimento bruto inferior a 50 000 e que pagam IRS, ou seja pouco menos de 50% dos que declaram rendimento para IRS.

Finalmente as Tabelas terceira (“Rendimentos Famílias e IRS Totais”) e quarta (“Desagregação de rendimentos”).

Elas permitem concluir que:

50% do IRS é pago por quem tem rendimento bruto superior a 100.000 euros (44.000 famílias); 50% do IRS é pago por 2.745.000 famílias com rendimento inferior a 100.000 euros; 2.383.000 famílias não pagam IRS.

A URGENTE REDUÇÃO DO IRS: A QUEM E QUANTO?

Vamos às conclusões e proposta para debate.

A primeira conclusão é que a classe média e os na classe baixa que pagam IRS (e sobretudo os que têm menos de 50 anos) não vão conseguir melhorar o seu destino na próxima década.

Eles não vão poder emigrar, não conseguem financiamento bancário e não vão ser aumentados pelo empregador acima da inflação. Por isso resignam-se ou revoltam-se, mas não terão o dinamismo que há décadas fez os seus pais melhorar o país.

Os impostos em Portugal deviam baixar muito para todos os contribuintes, pois não faz sentido sermos um país pobre e a empobrecer e termos impostos de país rico.

Mas não é realista pensar na flat tax, que não terá o mínimo consenso político para ser aprovada. Bem ou mal, os que ganhamos mais devemos continuar a pagar em excesso e mais do que todos os países do Mundo, exceto a Áustria.

A prioridade deve ser para as famílias com rendimento bruto entre 15 e 50.000 euros por ano, e com eles e para eles deve ser feito um choque fiscal que lhe entregue rendimento.

Esse choque fiscal – que proponho ser uma redução de 25% do IRS que pagam - vai gerar propensão ao consumo, aumento de impostos indiretos, e sobretudo vai criar uma classe média mais otimista e lutadora.

É verdade que isso vai reduzir um pouco mais de 1,25 milhar de milhão de euros, ou seja cerca de 10% do IRS, cobrado anualmente, que serão para devolver a 2,5 milhões de famílias. E vai reduzir pouco mais de 1% as receitas do Estado.

As famílias com rendimento superior a 50.000 euros terão de esperar e não verão o seu imposto reduzido com o automatismo da redução nos escalões inferiores, ao contrário da regra habitual (pois isso aumentaria pelo menos para o dobro as receitas perdidas no IRS).

Para compensar a perda de receita fiscal é possível obrigar ao englobamento dos rendimentos prediais e de aplicações financeiras, contar com o aumento induzido do IVA e outros impostos sobre o consumo. Além de ser possível a redução dos custos do Estado.

Não é o que a IL e o Chega propõem, mas é um passo nesse sentido. Nestes termos, esta solução poderia ter o apoio da esquerda radical e do PSD.

ELOGIO

A três beneméritos que vêm dar mais condições de progresso cultural em Portugal:

Ao fundador da Farfetch, José Neves, que assumiu o Giving Pledge iniciado por Bill Gates de doar 2/3 do seu património e criou uma fundação com o seu nome para apoiar pos-graduações (para já 1500 bolsas); A Alberto Manguel e a Fernando Medina que conseguiram que a fabulosa biblioteca do amigo de Jorge Luis Borges fosse doada a Lisboa; A Maria e João Cortez Lobão que criaram a Gaudium Magnum Collection de “Old Masters”, para nos dar a partilhar o que referem ser, e é, “a beleza da civilização ocidental”, de Mariotto di Nardo (Séc. XIV) a Tiepolo, passando por Hans Holbein, Luca Giordano, Le Brun e entre tantos outros, como o belíssimo Carlo Saraceni que me fascinou.

Que muitos outros sigam os exemplos é o meu voto.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O fundador da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, publicou no passado dia 24 no Eco Online o primeiro de dois artigos a explicar o racional da flat tax sob o título “mitos e falácias sobre o IRS em Portugal”.

O socialista e antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, publicou no Negócios e curiosamente no mesmo o texto “Os aspetos chatos da flat tax”, a explicar as razões da sua discordância.

Sugiro a leitura destes serenos textos e que tirem as vossas conclusões.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Na semana passada referi dados essenciais sobre a COVID 19, que a DGS não revela. Estou estupefacto que nem um jornalista tenha achado que valha a pena perguntar sobre isso ao Governo.

Por isso a pergunta é para os media: quando farão as seguintes perguntas nas conferências de imprensa diárias ou de outra forma, sobre:

Distribuição de hospitalizados em enfermaria e em UCI por idade; Número de co-morbilidades preexistentes por cada morte e por grupo etários; Quais as idades e que co-morbilidades tinham os mortos posteriores a 1 de agosto ou desde outra data que se deseje ventilar? E já agora uma última pergunta: quantas pessoas a viver em lares morreram em 2019?

A LOUCURA MANSA

O líder do Chega difamou de modo absolutamente inadmissível Paulo Pedroso e usou armas de racismo contra António Costa, tudo ao pior estilo de Trump.

Eu imagino que ele acha que com isso ganha votos, apostando nas forças das trevas que se infiltram mesmo em pessoas normais.

Gostaria muito e espero que os portugueses lhe demonstrem que respeitam o Estado de Direito e que abominam o racismo, em todas as suas formas.