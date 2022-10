Não confinaremos

Uma palavra vai reaparecendo: confinamento. Um título de jornal dizia que o Governo "resiste". Se "resiste" é porque há quem o queira. E já se começou a comparar esta "resistência" à estratégia da Suécia. Talvez uma pequena diferença: essa estratégia foi aplicada sabendo pouco do que aí vinha. Poderia ser considerada imprudente pelos seus críticos e só no fim veremos se o foi. Mas cá, neste momento, o inverso nem sequer é uma possibilidade. Portugal não pode confinar de novo. Pelo menos como em março. Porque se o fizesse, o Estado, a economia, o SNS, as empresas, os empregos e o país colapsavam. Está tudo agarrado por arames.

