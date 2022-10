Aumento dos salários e reforço de direitos não só é possível como necessário

Parece que já foi há imenso tempo, mas não é preciso irmos muito para atrás para percebermos como as opções políticas de cortes nos salários e nas pensões são um problema e não uma solução, e que foi a reposição dos salários e rendimentos que potenciou o desenvolvimento económico e social.

Também agora, a valorização dos salários é um dos elementos imprescindíveis para a recuperação económica e social.

Por iniciativa do PCP, no próximo dia 8 de outubro a Assembleia da República irá discutir a proposta de aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. O aumento do salário mínimo nacional é muito importante para o aumento geral dos salários, contribui decisivamente para combater a pobreza, para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias e para o desenvolvimento da economia.

O aumento do salário mínimo nacional para 850 euros é uma emergência nacional para assegurar mais justiça na distribuição dos rendimentos, cada vez mais desiguais, quando aumenta o fosso entre os poucos que muito têm e os muitos que pouco têm. Mas é também um imperativo para recuperar o poder de compra perdido pelos trabalhadores e para a dinamização económico e do mercado interno.

As entidades patronais não perdem uma oportunidade para atacar os direitos dos trabalhadores e aumentar a exploração. A pretexto da pandemia, procuram ir mais longe na desregulação dos horários de trabalho, como se pudessem pôr e dispor da vida dos trabalhadores, dificultando a articulação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar. Por iniciativa do PCP foi agendada para o próximo dia 15 de outubro a discussão de iniciativas legislativas que propõem o fim dos mecanismos de desregulação dos horários de trabalho, em particular dos bancos de horas e do regime de adaptabilidade.

Para reforçar os direitos dos trabalhadores que prestam trabalho em regime de trabalho por turnos e trabalho noturno, está também agendada uma proposta do PCP.

Combater a precariedade constitui uma prioridade. É preciso erradicar este flagelo que suspende a vida dos trabalhadores, que os impede de ter uma vida estável e de planear o futuro, porque nunca sabem como vai ser o dia seguinte. É preciso de uma vez por todas assegurar a que um posto de trabalho permanente corresponde um contrato de trabalho efetivo.

O aumento geral dos salários, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional, assegurar a estabilidade no emprego e combater a precariedade, pôr fim à desregulação dos horários de trabalho e reforçar os direitos dos trabalhadores em regime de trabalho por turno e trabalho noturno não só é possível como é necessário para a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Estas são reivindicações que estarão presentes na ação de luta descentralizada da CGTP agendada para o próximo dia 26 de setembro, em diversas localidades. A participação dos trabalhadores é fundamental. Quanto mais forte for a luta dos trabalhadores mais condições há para avançar na valorização dos trabalhadores e do trabalho, no aumento dos salários e no reforço dos direitos.