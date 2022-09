Sugestões simples para um Orçamento difícil

Não sei o que nos revela esta alternância vertiginosa entre um ultimato para uma crise política, como a que o Presidente desvaneceu ao retirar de cogitação qualquer dissolução do Parlamento até dia 8, e depois o contraclímax com promessas de cooperação, como se esperaria ouvir num momento de riscos agigantados. Talvez haja um vírus que deixa pessoas afetadas assintomáticas e outras mais febris. O que é certo é que houve dois sinais encorajadores no pouco que se sabe da preparação do Orçamento e é sobre eles que me atrevo a fazer sugestões.

