Por um punhado de dólares

A 24 de agosto, Carmo Afonso, no Expresso online, escrevia um belo artigo sob o título “A dança dos estorninhos”. Expunha-nos com destreza as suas dúvidas sobre a ideologia do coronavírus. Escreve ela, uma mulher de esquerda, que, se no início o vírus era de esquerda, mostrando a necessidade de um bom Sistema Nacional de Saúde e do apoio do Estado à Economia, apoio que até os mais liberais clamavam, agora está com dúvidas: “Neste momento nada é claro em relação a esta pandemia e tudo é de facto questionável, até se não lhe foi dada uma importância excessiva. Aqui dói. Seria dar razão ao Trump e ao Bolsonaro que o disseram com base em nada mais do que a pressão de interesses económicos.”

