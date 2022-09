Os leilões solares

Quanto mais o Governo elogia os baixos preços obtidos na tarifa fixa de venda da energia fotovoltaica, à volta de €20/MWh, mais nos dá razão quando criticamos as entradas prematuras da eólica a €90/MWh (e excessiva com mais de 5000 MW instalados) e da fotovoltaica a €380/MWh! Gabava-se então Manuel Pinho de ter a maior central solar do mundo, tendo eu aqui denunciado essa loucura em “O Escaldão Solar”. Agora com a evolução tecnológica havida é que se devia apostar nestas tecnologias, com a eólica a complementar a solar.

