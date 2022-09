O Novo Banco e a velha política

1 Portugal não foi o único país a ter problemas na banca durante a crise das dívidas soberanas, que começou no final da década passada. Mas é provavelmente o único em que este assunto continua a ter uma tão forte presença na agenda política. Estamos metidos naquela que será uma das maiores crises de sempre, mas nós continuamos a discutir o que resta da última. Em breve poderemos ter novos problemas no sistema financeiro, mas em Portugal os políticos ainda andam enrolados com os velhos. Precisamos de uma nova banca, mas estamos enfiados no Novo Banco.

