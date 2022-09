O Iliberalismo

O escritor italiano Giuseppe Prezzolini disse uma vez que a direita é o conjunto das direitas, “as que lembramos e as que esquecemos”. Uma espécie de história de família, com proximidades e afinidades, desencontros e confrontos. Mas se dizemos que os amigos são a família que escolhemos, isso não valerá também para a política?

Anne Applebaum, em “Twilight of Democracy” (de que saiu por estes dias a tradução portuguesa, “O Crepúsculo da Democracia”), conta uma história de família e amigos para descrever a situação das direitas de agora. A historiadora e jornalista americana, autora de um estudo sobre o Gulag que ganhou o Pulitzer em 2004, lembra uma passagem de ano (de milénio, na verdade) em sua casa, com amigos seus e do seu marido, um político polaco. Os convidados eram gente “de direita”, anticomunistas, conservadores, liberais, muitos deles do Leste. Vinte anos passados, lamenta Applebaum, aquelas pessoas não falam umas com as outras, não atendem o telefone umas às outras, não respondem a convites ou mensagens, mudam de passeio para se evitarem. O que aconteceu?

