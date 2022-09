O Excel de João Leão

Estamos a viver um ano estranho. Em todos os aspetos e também no plano orçamental. Entrámos em 2021 com um excedente e, de repente, temos pela frente o maior défice da última década (ou até pior, logo se verá). Só que, ao contrário do que aconteceu na crise passada, agora a Europa surge mais benevolente, e não só criou um mecanismo com dinheiro a fundo perdido como até suspendeu as regras orçamentais. As mesmas que durante anos morderam as canelas aos ministros das Finanças enquanto Portugal esteve sob procedimento por défice excessivo. Mesmo assim, apesar de algumas destas aparentes facilidades, o Governo português está bastante contido na resposta. Não admira: porque tem uma dívida que vai disparar para cima de 130% do PIB este ano e porque sabe — sofreu na pele — como os mercados podem ser impiedosos, tem mesmo que ter muito cuidado.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler