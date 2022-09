Baralhar o jogo

“Os membros do Governo devem ter em relação às presidenciais um particular dever de reserva, tendo em conta a relação com o próximo PR, com quem teremos de conviver muito tempo”, disse António Costa. Além do autoritarismo sobre os seus camaradas, a quem tentou impor um mal enjorcado apoio oficioso a Marcelo, a frase esquece que o PS apoiou Manuel Alegre contra a reeleição de Cavaco. Solidariedade institucional não é solidariedade política. Até agora, Marcelo foi um Presidente absentista. Nem sequer foi o garante de que os limites constitucionais não eram ultrapassados durante a pandemia, o que teve reflexos posteriores na justiça. Obsessivamente presente no espaço mediático, foi demissionário em tudo o que não correspondesse a ganhos de popularidade. Foi solidário com o governo quando isso favorecesse uma reeleição esmagadora, passou rasteiras quando sentiu que o seu potencial eleitor estava irritado. Custa-me citar Passos Coelho, mas Marcelo é mesmo um cata-vento. E o apoio que Costa lhe deu segue a mesma lógica de cálculo de interesse individual: pretende segurar este aliado circunstancial em Belém. Pouco dado a lealdades ou gratidões, veremos como será o Presidente sentado em 70% de votos e sem precisar de se reeleger.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler