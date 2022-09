Alguns equívocos presidenciais

Com a apresentação do candidato do PCP, o quadro presidencial fica definido. A probabilidade de termos cinco candidatos a ultrapassar os 5% dos votos, limiar que permite receber subvenção pública, é elevada. Só por uma vez aconteceu, na primeira vitória de Cavaco Silva em 2006. Se é verdade que, em nove eleições, apenas houve lugar a segunda volta em 1986 (com Soares, Freitas, Zenha e Pintasilgo, quatro candidatos, de facto, presidenciáveis), a outra eleição onde estivemos mais perto de uma segunda disputa a dois teve um número significativo de candidatos com votações expressivas. Em parte, foi isso que explicou a eleição de Cavaco Silva por uma margem mínima (50,64%).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler