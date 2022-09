Pássaros em gaiolas

Voar, para quem não o sabe, deve fazer confusão. É como criar um pássaro numa gaiola e, anos mais tarde, deixarmos a porta aberta. Aguardamos ansiosamente que ele saia, mas nem todos saem.

Eu, Sara, nasci fora de uma gaiola. Adormecia com a minha mãe a cantar, na sua voz arranhada e não muito artística: “Uma gaivota voava, voava, / asas de vento, / coração de mar. / Como ela, somos livres, / somos livres / de voar.”

Hoje, posso afirmar que a liberdade é muitas vezes condicionada pelo machismo e sexismo presentes na sociedade. É fácil de perceber estes comportamentos, que não são exclusivos a homens. Pelo contrário, são ideologias partilhadas por um bom número de mulheres, que apoiam essa opressão.

A opressão começa quando plataformas como o Facebook censuram obras de arte como imagem da “Vénus de Willendorf”, uma figura com quase 30.000 anos que representa uma mulher nua. Classificou-a como “perigosamente pornográfica”. Chegámos ao século XXI sem saber distinguir arte de pornografia, liberdade de expressão e opressão.

O problema nem sempre é a visão limitada de que um corpo humano é um objeto, ora sexual, ora ofensivo, mas de todas as consequências inerentes a este tipo de pensamento.

Falamos aqui de uma culpabilização e de uma objetificação do corpo que leva o típico machista a achar que a mulher tem de se dar ao respeito. Não parte da premissa de que todos devemos ser respeitados. Como se conquista então esse respeito? Se até para uma obra de arte está difícil sobreviver nesta sociedade, então vamos imaginar para uma mulher. O respeito, na ótica do machista, é conquistado através de golas altas, sapatos discretos, saber ouvir e calar, para que coisas como violações não aconteçam. Claramente, o problema de falta de controlo sexual é impulsionado pela mulher. O tal “estava a pedi-las”.

Na sexta-feira gravei um vídeo, que provavelmente viu em alguns jornais da noite, em que confrontava um revisor da CP que, minutos antes, decidiu dar o seu toque de charme ao dizer-me: “ainda bem que não está frio, ou as mamocas constipavam-se”. Charme, achava ele muito provavelmente. Na cabeça de mulheres como eu, a primeira sensação é de um nojo intenso. Como seria possível tal atrevimento perante uma cliente? Estava apenas a viajar de comboio e de vestido verde. Verde de liberdade, pensava eu, já que a seguir, depois de escrever no livro de reclamações, decidi confrontar tal homo sapiens, que prontamente me respondeu: “acha que pode viajar assim? Com esse vestido? Acha? Anda aí a provocar os homens todos.”

Ora bem, naquele confronto em que o meu objetivo seria, pelo menos, um pedido de desculpa, deu-me uma sensação de que teria viajado séculos atrás (talvez antes das gaivotas voarem). Aquela foi literalmente uma viagem no tempo. Mal eu sabia que a máquina do tempo era um comboio com destino a Tomar. Depois de retroceder alguns séculos, decidi partilhar nas redes sociais e fazer queixa na GNR. Qual é o meu espanto quando o vídeo se torna viral, e dou-me conta que afinal a teoria de Darwin está em retrocesso. Afinal, existe ou não uma evolução da espécie humana?

Ignorando os insultos gratuitamente feitos em todos os órgãos de comunicação social, nas minhas redes sociais, denoto um comportamento de desculpabilização do agressor e uma culpabilização da vítima. Poderia ser caso único, se nos milhares de mensagens que recebo diariamente não houvesse uma clara opressão das mulheres. Elas não se vestem como gostavam, mas sim de maneira a serem quase invisíveis. Poderia dizer que era apenas uma questão de moda se isso não tivesse consequências graves na autoestima da mulher. Algumas ganham coragem para vestir minissaia, mas sabem que, muito provavelmente, vão ser importunadas sexualmente, sem que a culpa seja delas. Mas o homem não tem escolha, uma vez que a mulher o provoca e, por consequência, o segundo cérebro funciona, acabando com toda a racionalidade que poderia existir.

Poderia dizer que mulheres de peito grande não conseguem andar de costas direitas com medo que o peito sobressaia ainda mais. Poderia dizer que o assédio não é crime, mas sim um elogio. Mas é crime e não é, de todo, um elogio. Existe aqui uma clara dúvida do que é aceitável ou não, do que é elogio e falta de respeito. É fácil de explicar. Todo o tipo de comentário que remeta para uma parte sexual da mulher não é um elogio. Interpelações na rua não são aceitáveis. Gritos de ”eh, boazona” vindos dos carros não são aceitáveis. Quem faz este tipo de piropo ou tem este tipo de comportamento esquece-se que a pessoa que o recebe pode ter algum tipo de trauma sexual e que isso lhe crie um pico de ansiedade. Esta culpabilização e descredibilização da vítima faz com que centenas e centenas de queixas não sejam feitas, tanto de violações como de assédio. A verdade é que este machismo cala as vítimas que, de certa maneira, sentem que não deviam ter bebido na festa, não deviam ter saído de saia, não deviam ter sido simpáticas.

São criados grupos secretos no WhatsApp de partilhas de vídeos e fotografias de mulheres que quiseram fazer um agrado ao seu companheiro (pensando que este era de confiança) acabando assim por cair nestes grupos que ridicularizam e objetificam a mulher. É também recorrente a publicação de fotografias em biquini ou lingerie ser várias vezes confundida com abertura para mandarem propostas sexuais ou até fotografia dos genitais, sem consentimento da pessoa.

O machismo só pode ser combatido com educação. Mas todos sabemos que mentalidades retrógradas demoram muitas gerações a serem mudadas. Foi por isso que criei o movimento “Não nos vão calar”, para que durante estas gerações em que se banaliza o assédio as mulheres se levantem e se façam ouvir.

Mulheres empoderadas e confiantes incomodam muita gente. São como gaivotas, livres de voar.