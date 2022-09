O sonho que somos (a propósito do sonho que Vicente Jorge Silva era)

No início da adolescência, quando a família nos pergunta regularmente o que queremos ser já sem o acrescento infantil do “quando fores grande”, resolvi que queria ser realizador de cinema. Era uma convicção tão funda que nada me poderia demover dela. Nem o pouco que sabia de cinema – até aí só entrara três ou quatro vezes numa sala de cinema, para ver filmes como "Tubarão IV", "Karate Kid", "Arma Mortífera" e as "Tartarugas Ninja", filme que vi nas férias de 91, na Zambujeira do Mar, sentado em cadeiras de plástico na sala improvisada do itinerante Cinema Girassol – nem o desconhecimento absoluto sobre o que era preciso para ser realizador me desmotivavam.

