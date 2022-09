As presidenciais: um grande desafio para a direita

Em março deste ano, escrevi neste espaço que as presidenciais seriam “um passeio para Marcelo”. Enganei-me. Os meses de confinamento puseram à prova a assertividade do presidente, e acabaram por beliscar o capital político que tinha acumulado. Em maio, o apoio precipitado de António Costa à recandidatura de Marcelo forçou o aparecimento de um candidato da linha “republicana, laica e socialista” do PS, e afastou do atual presidente parte do eleitorado de direita e centro-direita. Por fim, a prática política dos últimos meses criou um novo contexto, propício à polarização, o que provocou um inesperado interesse pelas próximas eleições. E se a esquerda (por agora Ana Gomes e Marisa Matias) vai a jogo para marcar território, já para a direita e centro direita estas eleições serão cruciais.

O espaço da direita democrática está a viver uma fase cinzenta. Não tem uma alternativa mobilizadora, está incapaz de se diferenciar, e não consegue estancar a sua erosão nem o fortalecimento do Chega. Para agravar, os seus líderes são tudo o que não precisa: Rui Rio é um provinciano rígido e desconfiado; e “Chicão” não passa de um garoto inconsequente. A passadeira está, pois, estendida para André Ventura, que sabe qual as melhores cordas para continuar a subir, antes foram as do seminário e do PSD, agora são as questões de costumes e de segurança.

Para reforçar este cenário, as ambiguidades de Marcelo Rebelo de Sousa abriram espaço para candidatos assertivos, que irão beneficiar do voto de muitos inconformados. À esquerda, Ana Gomes será a candidata natural dos “republicanos, laicos e socialistas” e, à direita, Ventura terá o apoio da direita nostálgica, saudosista do “império” e do “orgulhosamente sós”; da direita musculada, justiceira e para militar; e, claro, de todo o tipo de desiludidos e oportunistas.

Neste contexto, e ao contrário do que pensava em março, as presidenciais não serão um passeio para Marcelo. Em tempos, a direita democrática travou uma luta decisiva pelas liberdades, e por um projeto político não marxista e de aposta na integração europeia. Hoje, o grande desafio passa por travar o populismo, protagonizado por um partido que quer acabar com o equilíbrio do sistema semi presidencial e instaurar um regime presidencial, com o executivo dependente do chefe de estado, e por um líder, sem dúvida hábil e intuitivo, mas sem densidade teórica e, sobretudo, intrinsecamente oportunista.

Marcelo Rebelo de Sousa tem hoje em mãos uma tarefa mais difícil do que previa e, também, uma maior responsabilidade. No curto prazo, é o único que pode evitar um terramoto no espaço da direita e centro direita. Como o vai fazer sem comprometer o apoio eleitoral do centro esquerda e da esquerda moderada só ele o pode saber. Este será o maior teste às suas inegáveis capacidades políticas.