Sapo presidencial

É verdade que Ana Gomes não está no mesmo nível de populismo de André Ventura; é uma candidata cosmopolita e essa face europeísta e não nacionalista deve ser louvada, por oposição ao racismo cada vez mais declarado do Chega. Só que Ana Gomes também tem uma face taberneira (isto é, twitteira). Também é populista. É uma populista menos virulenta, com certeza, mas é uma populista.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler